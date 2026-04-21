El biopic sobre el rey del Pop, estreno en Cines Lara

Martes, 21 Abril 2026 08:58

Cines Lara incorpora a su cartelera este miércoles a una de las películas más esperadas de la temporada: el biopic sobre el rey del Pop.

MICHAEL

Biopic de Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer ) sobre el Rey del Pop. Michael Jackson no fue un artista más, se convirtió en un fenómeno global que, a través de su música, transformó la industria del entretenimiento y dejó una marca imborrable en la cultura musical de todos los tiempos.

Protagonizado por el sobrino del artista, Jaafar Jackson, muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde sus inicios como líder de los Jackson Five hasta su estrellato en solitario.

Con esta película podremos disfrutar de un relato tanto de su vida fuera de los escenarios como de algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario. Sin duda, una de las propuestas cinematográficas de este año que ha levantado mayor expectación.

MICHAEL - Tráiler Oficial HD

Pero este no es nuestro único estreno de la semana.

A MICHAEL se unen el viernes dos interesantes propuestas:

KRAKEN EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS

Ambientada en Vitoria, en 2022, la película comienza cuando el exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, una de las 7 exclusivas joyas bibliográficas que existen, si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Unai inicia junto a Esti una carrera contrarreloj para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de cambiar para siempre su pasado.

Apasionante thriller psicológico dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, que tiene un gran reparto encabezado por Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Martin Urrutia, Natalia Millán, Ana Gracia, Aitziber Luma y Fernando Soto. La película se basa en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, protagonizada por el inspector Unai López de Ayala, alias "Kraken", que incluye títulos tan populares como El silencio de la ciudad blanca o Los ritos del agua.

KRAKEN EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS I Tráiler Oficial I Alejo Sauras, Maggie Civantos, Martin Urrutia

LA AHORCADA

La ahorcada es un thriller sobrenatural dirigido por Miguel Ángel Lamata, protagonizada por Amaia Salamanca, Eduardo Noriega y Cosette Silguero.

Una historia de amour fou, obsesivo, oscuro, narrada en clave de terror: una cantautora se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por éste. Pero su fantasma se queda en la mansión. Sus ansias de venganza desencadenarán una espiral de locura, horror y muerte que convertirá la vida de la familia en un infierno. Sólo la pequeña Patti, médium espiritista, entenderá la naturaleza del Mal al que se enfrentan.

Tráiler de La ahorcada