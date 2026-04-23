El PSOE alerta que modificación urbanística en Osma pone en riesgo modelo de vida rural

Jueves, 23 Abril 2026 09:13

El Grupo Municipal Socialista de El Burgo de Osma ha anunciado que, de cara al pleno del próximo 28 de marzo, su portavoz ha presentado tres alegaciones a título personal a la Modificación nº 20 del PGOU, al considerar que no entiende El Burgo de Osma ni cómo se vive realmente el mundo rural.

Desde el PSOE se ha advertido en un comunicado que esta modificación, centrada en la regulación del suelo rústico tradicional y, especialmente, en las zonas de bodegas de Osma y sus merenderos, no parte de la realidad actual del municipio ni de cómo se vive hoy el entorno rural.

Primera alegación: las bodegas de Osma

Las bodegas han dejado de ser, en la práctica, espacios vinculados a la producción de vino para convertirse en lugares de convivencia, encuentro y ocio que forman parte esencial de la vida social de Osma.

Sin embargo, la normativa que se pretende aprobar, según ha apuntado el PSOE, introduce un nivel de protección y restricción que, lejos de preservar estos espacios, puede impedir su adaptación a los usos actuales y dificultar su mantenimiento, generando incluso un efecto contrario al buscado: su abandono progresivo.

“El problema no es proteger, el problema es proteger mal. Cuando se legisla sin entender cómo vive la gente, lo que se consigue no es conservar, sino condenar al deterioro”, han apuntado desde el Grupo Socialista.

Además, el PSOE ha advertido que la clasificación como suelo rústico de asentamiento tradicional puede limitar aspectos básicos como el acceso a servicios municipales —abastecimiento, saneamiento, accesos o suministro eléctrico—, dejando en desventaja a estos espacios frente a otros suelos del municipio.

A ello se suma un riesgo evidente de desigualdad: mientras algunas bodegas ya adaptadas podrán mantenerse, otras verán bloqueada su evolución futura, generando un modelo injusto que rompe la igualdad entre vecinos.

Segunda alegación: limitar el campo a 20 m² es no entender el campo

La modificación introduce una limitación de 20 metros cuadrados para las casas de aperos agrícolas que el PSOE ha considerado arbitraria, desproporcionada y alejada de la realidad del campo.

Esta medida se aplica de forma uniforme a todas las parcelas, sin tener en cuenta su tamaño, uso o necesidades reales, y sin que exista una justificación técnica suficiente en el expediente.

“Una caseta de aperos no es un lujo. Es un espacio básico para trabajar. Limitarla sin criterio es legislar contra el campo”, ha señalado el portavoz socialista, Héctor Ventosa.

Las alegaciones presentadas proponen una alternativa razonable: ampliar el límite hasta los 30 metros cuadrados o establecer criterios proporcionales en función de la superficie de la parcela, adaptando la norma a la realidad y no al revés.

Tercera alegación: inseguridad jurídica en los retranqueos

La tercera alegación se centra en la regulación de los retranqueos, un aspecto técnico pero con importantes consecuencias para los vecinos.

El PSOE ha advertido de que la nueva redacción permite mantener edificaciones en su situación actual sin diferenciar si son legales, anteriores al planeamiento o construidas sin licencia. Esto introduce una grave indeterminación normativa que puede derivar en la consolidación de edificaciones irregulares y en la equiparación de situaciones legales e ilegales.

Además, esta falta de claridad puede generar perjuicios a quienes sí han cumplido la normativa, vulnerando principios básicos como la seguridad jurídica, la igualdad entre vecinos y la coherencia del planeamiento urbanístico.

Por ello, se propone que solo puedan mantenerse aquellas edificaciones que sean legales o anteriores al PGOU, o que se exija acreditar su legalidad como condición para mantener su situación actual.

Conclusión

Para el PSOE, las tres alegaciones reflejan un mismo problema de fondo: se está legislando en exceso sobre lo poco que sostiene la vida en nuestros pueblos.

“En Osma y el Burgo, el campo no es una opción. Es lo que tenemos. Y cuando se legisla sin entenderlo, no se protege: se limita, se frena y se deteriora”, ha señalado el portavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el pleno una posición firme para frenar una modificación que, tal y como está planteada, no protege lo rural, sino que lo pone en riesgo.

"Porque lo rural no necesita más normas. Necesita que lo entiendan", ha concluido.