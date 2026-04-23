El CSB participa en el San Andrés dentro del Campeonato Federado Autonómico 3x3

Jueves, 23 Abril 2026 09:16

El polideportivo de San Andrés acoge hoy jueves 23 de abril, día de la Comunidad, la última jornada -previa a la final- del campeonato autonómico de baloncesto 3x3 de clubes.

El CSB está representado con varios equipos de distintas categorías como son los júnior masculinos y femeninos, los cadete masculinos y los infantiles femenino.

Son más de 100 partidos los que se disputarán hoy en el San Andrés de Soria donde se reúnen, en una gran jornada de basket, los mejores jugadores federados en la competición 3x3 de Castilla y León, integrantes de clubes como San Pablo Burgos, Real Valladolid, Perfumerías Avenida y muchos otros.

Los equipos clasificados en función de los resultados de hoy y de la puntuación obtenida en los anteriores Open jugados en otras delegaciones, disputarán este domingo 26 la gran FINAL en Salamanca.

La jornada, organizada por la Federación de baloncesto de Castilla y León, comienza a las 10h y se prevé que termine alrededor de las 19 horas con las finales de la jornada.