Convocados premios para difundir valores del Ejército del Aire y del Espacio

Jueves, 23 Abril 2026 09:06

El Ejército del Aire y del Espacio ha publicado las bases de sus premios de 2026 para contribuir al mutuo conocimiento entre nuestra institución y la sociedad española.

Fomentar la cultura aeroespacial, la difusión de los valores del Ejército del Aire y del Espacio y la creación artística en sus diferentes facetas son algunos de los objetivos más destacados de estos premios, que desde el año 1978 se convocan anualmente, constituyéndose como el acto cultural más importante del año para el Ejército del Aire y del Espacio.

Los Premios Ejército del Aire y del Espacio cuentan con un carismático galardón, el Trofeo Plus Ultra. Es una recreación en metal del mítico hidroavión de la entonces denominada Aeronáutica Militar, que realizó por primera vez un vuelo entre España y América en 1926.

El Ejército del Aire y del Espacio quiere que semejante audacia aérea distinga con su nombre a todos aquellos autores capaces de plasmar en sus distintas disciplinas artísticas y de investigación la inspiración que sigue despertando la aeronáutica en sus múltiples facetas.

Presentada sobre una peana de mármol negro, la figura plateada del 'Plus Ultra' se ha convertido en todo un referente aeronáutico.

Aquel hidroavión fue uno de los mejores exponentes de la era de los grandes raids que protagonizó la aviación militar española.

Más de noventa años después, aquella gesta sigue siendo sentida y recordada en las manos de todos sus galardonados.

Las disciplinas son las siguientes:

• Pintura.

• Aula escolar aeroespacial.

• Modelismo aeroespacial.

• Investigación aeroespacial universitaria.

• Imagen aeroespacial.

• Artículos «Revista de Aeronáutica y Astronáutica».

• Creación literaria.

• Promoción de la cultura aeroespacial.

• Valores en el deporte.

Los premios van desde los 300 euros y obsequio, hasta 6000 euros y trofeo.

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 8 de mayo.

Las fechas de presentación de los trabajos son entre el 18 y el 31 de mayo de este año.

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