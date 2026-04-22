España entra en déficit ecológico el 22 de mayo

Miércoles, 22 Abril 2026 16:15

España entra en números rojos ecológicos antes de terminar el mes de mayo. En concreto, el 22 de mayo marca el ‘Country Deficit Day’, la fecha en la que el país ha consumido toda la biocapacidad que sus propios ecosistemas pueden regenerar en un año.

A partir de ese momento, el sistema económico español pasa a depender de recursos externos para sostener su nivel de actividad.

Pocas semanas después, otro dato refuerza esta lectura y es que, si toda la población mundial viviera como en España, el llamado Día de la Sobrecapacidad del Planeta se alcanzaría el 4 de junio, adelantando el sobregiro global a poco más de cinco meses.

Más allá del titular, ambos indicadores apuntan a una misma cuestión de fondo como que si la sostenibilidad no es solo un debate ambiental, sino, según Sergi Simón, asesor académico de EALDE Business School, “una señal directa sobre cómo funciona el modelo económico y su relación con los límites físicos del planeta”.

El Día de la Sobrecapacidad suele interpretarse como una advertencia sobre el exceso de consumo.

Sin embargo, el indicador mide algo más complejo y es la relación entre la biocapacidad disponible y la huella ecológica total, donde el componente carbono tiene un peso determinante.

Esto implica que incorpora variables estructurales como el modelo energético, el uso del suelo, la presión material o el comercio internacional. “No se trata, por tanto, de un simple contador de hábitos individuales, sino de una métrica agregada que refleja el ‘metabolismo’ de la economía global” ha matizado el experto de EALDE Business School.

Por qué cambia cada año

El indicador varía anualmente no solo por cambios en el consumo, sino también por revisiones estadísticas y actualizaciones de datos.

Su cálculo se basa en miles de registros por país procedentes de organismos internacionales como Naciones Unidas, FAO o la Agencia Internacional de la Energía.

Según Sergi Simón, “esto significa que no debe interpretarse como una fecha exacta, sino como una señal robusta de la tendencia de desajuste creciente entre la demanda de recursos y la capacidad regenerativa de la biosfera”.

La evolución histórica es clara.

En los años 70, el sobregiro global se producía a finales de año; mientras que hoy se adelanta varios meses. En términos agregados, la humanidad consume como si necesitara alrededor de 1,8 planetas Tierra.

España, déficit estructural y depedencia exterior

El caso español ilustra bien esta tensión.

El hecho de que el ‘Country Deficit Day’ llegue el 22 de mayo indica que la biocapacidad nacional solo cubre una parte de la huella de consumo. En términos prácticos, esto supone una dependencia estructural de recursos externos de energía, materiales, suelo productivo o capacidad de absorción de emisiones que se encuentran fuera de nuestras fronteras.

“No es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de vulnerabilidad económica, exposición a cadenas de suministro y resiliencia productiva”, ha explicado el asesor académico en EALDE Business School.

Frente a esta presión, el debate no pasa exclusivamente por reducir consumo, sino por cambiar su composición.

Para el experto de EALDE Business School, “no todos los modelos productivos tienen el mismo impacto. El diseño de productos, su durabilidad, la posibilidad de reparación o reutilización, así como modelos basados en servicios frente a la propiedad, modifican de forma sustancial la huella material”.

En este contexto, actividades como la reparación, el mantenimiento, la reutilización, el reacondicionamiento o el alquiler permiten generar valor económico con menor dependencia de materias primas.

De indicador ambiental, a auditoría económica

El Día de la Sobrecapacidad puede leerse, así, como una auditoría del modelo económico. No señala únicamente cuánto consumimos, sino cómo producimos, cómo diseñamos y cómo organizamos la actividad económica en relación con los recursos disponibles.

Para un país como España, con déficit ecológico estructural, alta dependencia energética exterior y exposición a la volatilidad de recursos, “esta lectura trasciende la sostenibilidad y entra en el terreno de la estrategia económica”, sentencia el asesor académico de EALDE Business School.