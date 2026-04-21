Pisos compartidos: se prefiere convivir con fumadores que con mascotas

Martes, 21 Abril 2026 09:49

Las personas que alquilan una habitación en sus viviendas prefieren a los fumadores que a aquellos inquilinos que aporten una mascota a la vivienda.

Según un estudio realizado por idealista en base a las habitaciones publicadas en la plataforma, el 10 por ciento de los anuncios reconocía aceptar nuevos habitantes fumadores, mientras que solo el 8 por ciento admite a nuevos compañeros que vengan acompañados de una mascota.

El alquiler de habitaciones y la consiguiente convivencia obligatoria que se marca necesitan de reglas claras desde un inicio para evitar posteriores conflictos, una serie de normas que se establecen desde el propio anuncio en plataformas como idealista.

Girona es la capital en la que el porcentaje de habitaciones que permiten mascotas es mayor, con el 36 por ciento de todas las anunciadas en el primer trimestre.

Le siguen Santa Cruz de Tenerife (32%), San Sebastián (27%), Tarragona (26%), Palma (24%), Cádiz (24%) y Bilbao (20%).

Entre los grandes mercados el siguiente es Málaga (14%) y ya con tasas de aceptación de mascotas de un solo dígito encontramos Sevilla (9%), Barcelona (9%), Alicante (8%), Madrid (5%) y Valencia (3%).

En Soria, el 5 por ciento de habitaciones permite mascotas.

Por el contrario, las ciudades de Teruel y Segovia son las más complicadas para encontrar una habitación que acepte mascotas, ya que solo el 2 por ciento de las anunciadas lo hace.

Les siguen Lugo, Albacete, Zamora, Lleida y Valencia (3 por ciento en las 5 ciudades).

Fumadores bienvenidos

En el caso de los fumadores, en cambio, la ciudad que mejor los admite en sus habitaciones es Melilla, con el 30 por ciento del total disponibles para los adictos al tabaco.

A continuación encontramos Cáceres (25%), Lleida (18%), Lugo, Zamora y Granada (17% en los tres casos).

Entre las grandes ciudades, las más comprensivas con los fumadores son Barcelona y Sevilla (un 14% en ambos casos), seguida por Palma (13%), Málaga (12%), Alicante (10%), San Sebastián (9%) y Bilbao (7%).

Valencia, por su parte, es la capital española más difícil para encontrar una habitación para un fumador, ya que solo el 3 por ciento lo permite.

En Soria, se permiten fumadores en el 12 por ciento de las habitaciones.

Le siguen Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, ambas con un 6%.

Hay 14 capitales de provincia en las que el porcentaje de habitaciones que admiten mascotas es superior a las que admiten fumadores. Se trata de Santa Cruz de Tenerife, Girona, San Sebastián, Bilbao, Tarragona, Palma, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Santander, Oviedo y Málaga. En Pamplona, Córdoba, Ciudad Real y Valencia el peso de ambas restricciones es igual.

En el resto de 36 capitales la permisividad con los fumadores es superior a la de con las mascotas. Melilla es la ciudad en la que esta diferencia frente al fumador es mayor, seguida de Cáceres, Lleida, Lugo, Zamora y Teruel.

Datos recopilados y analizados por idealista/data, la proptech de idealista que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal. Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.