El acceso principal para vehículos a La Fuentona, cortado hasta el 22 de abril

Sábado, 18 Abril 2026 08:28

El acceso para vehículos al Monumento Natural de la Fuentona permanecerá cerrado hasta el miércoles 22 de abril, debido a los trabajos en marcha para mejorar con una capa asfáltica.

No obstante, según ha advertido la Junta, los interesados podrán seguir accediendo a pie por el sendero peatonal que parte desde la Casa del Parque Palacio de Santa Coloma - La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor.

Dentro del plan de obras previsto por la empresa encargada de su ejecución (Construcciones Beltrán Moñux S.L.), se ha iniciado el trabajo de riego de imprimación sobre la capa de zahorra, al que continuará el tratamiento de pavimentación.

Estas actuaciones son las que ocasionan la necesidad de cortar al tráfico la senda.

Tal y como informó la Delegación Territorial de la Junta el pasado día 8, se trata de una actuación de conservación de biodiversidad, un proyecto cofinanciado con fondos Next Generation EU por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 101.136,17 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El acceso al monumento natural se realiza a través de una pista forestal de 850 metros de longitud de firme natural.

Aunque el estado de la pista es aceptable, el tránsito de vehículos, sobre todo en época estival, hace que se levanten unas grandes polvaredas que dificultan el tránsito y se hace muy molesto para los peatones que circulan en paralelo por dicha vía, depositándose, dicho polvo, en la vegetación adyacente y en los vehículos que están estacionados en el aparcamiento del punto de información.

Plan de obras

La actuación tiene como objeto la adecuación y mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de La Fuentona, así como el acondicionamiento de una parcela para el aparcamiento, además de ejecutar la señalización necesaria en el acceso.

Los trabajos que realizar son los siguientes: acondicionamiento del acceso a La Fuentona mediante la homogeneización del firme a través del aporte de material granular, rasanteo y compactado; construcción de capa de rodadura formada por una capa de aglomerado en caliente; señalización de plazas de aparcamiento; y colocación de señalización informativa e interpretativa.

El camino tiene un pavimento de zahorra con un espesor superior a los 20 centímetros. Se realizará un escarificado de toda la capa de zahorra con motoniveladora para un posterior perfilado y compactado del mismo a humedad óptima, realizando un barrido de la superficie del camino si fuera necesario para eliminar materiales sueltos.

Además, se extenderá una capa de zahorra de 15 centímetros donde fuera necesario para obtener una base adecuada para el posterior asfaltado. La superficie de actuación suma un total de 4.764,75 metros cuadrados.

Mediante estas actuaciones se pretende conseguir la mejora del firme, de forma que los visitantes puedan acceder a La Fuentona de manera cómoda y segura; evitar la formación de polvaredas por el tránsito de vehículos; mejorar el acceso a aquellos visitantes que optan por acercarse a pie desde el casco urbano de Muriel de la Fuente; y prevenir los episodios de escorrentía y erosión del actual camino.

La Delegación Territorial de la Junta y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que informa de manera actualizada de la situación de los accesos a través de su portal web, han pedido disculpas por las molestias ocasionadas y que por los visitantes se tomen las precauciones necesarias.