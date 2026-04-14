Renieblas se cita con su tercera Feria (flamenca) de la Primavera

Martes, 14 Abril 2026 08:20

Renieblas se vuelve a citar el próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, con la cultura andaluza, con la tercera edición de la Feria de la Primavera.

El programa comenzará el sábado 18 de abril, a la s19:00 horas, con la inauguración de la feria con baile por sevillanas y rumbas para acto seguido, en la caseta Renacimiento “Noche del Pescaito” poder degustar todo tipo de pescaitos y mariscos del sur.

Está previsto entregar un obsequio a todas las damas que asistan con traje de faralaes o con motivos flamencos.

El domingo 19 de abril, la feria se abrirá a las once de la mañana con moscatel y pastas para los asistentes y las 13:00 horas se abrirá la caseta y el recinto ferial.

El primer pase del coro rociero “Senda Ancha” está previsto a las 13:30 horas, hora en la que también se recibirá a los caballistas de la cuadra “Antares”.

A las tres de la tarde se degustará la paella con vale entregado en caseta y ya por la tarde, a las seis, se realizará el segundo pase del coro rociero.

El fin de fiesta será con la “salve rociera”.