La Junta inicia asfaltado del camino de acceso a La Fuentona

Miércoles, 08 Abril 2026 14:05

a Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha iniciado las obras para mejorar el camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona, una actuación de conservación de biodiversidad que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 101.136,17 euros. El camino será asfaltado.

El plazo de ejecución de la actuación, que se inició en el día de ayer, tiene una duración de dos meses, siendo la empresa adjudicataria de los trabajos Construcciones Beltrán Moñux S.L.

Se trata de un proyecto cofinanciado con fondos Next Generation EU por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan que se ha configurado como un instrumento orientado a transformar la sociedad, teniendo los estados miembros de la UE la condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del mecanismo creado a tal efecto.

La zona de actuación se sitúa en el término municipal de Muriel de la Fuente y está incluida dentro de los límites del Monumento Natural de La Fuentona.

Este espacio está caracterizado por el manantial natural que da lugar al nacimiento del rio Abión, en el que se integran una armoniosa lamina de agua, una vegetación abundante y el relieve abrupto con grandes panorámicas.

El Monumento Natural de La Fuentona es un espacio natural protegido de los más representativos a nivel provincial y regional para conocer los fenómenos kársticos que se dan en terrenos de naturaleza caliza como es la Sierra de Cabrejas.

Situado en la Zona de Especial Conservación Sabinares de la Sierra de Cabrejas, a unos 30 kilómetros de Soria capital, es actualmente uno de los espacios más visitados, alcanzando algo más de 65.000 visitantes al año y cerca de 5.000 vehículos a motor.

El acceso al monumento natural se realiza a través de una pista forestal de 850 metros de longitud de firme natural.

Aunque el estado de la pista es aceptable, el tránsito de vehículos, sobre todo en época estival, hace que se levanten unas grandes polvaredas que dificultan el tránsito y se hace muy molesto para los peatones que circulan en paralelo por dicha vía, depositándose, dicho polvo, en la vegetación adyacente y en los vehículos que están estacionados en el aparcamiento del punto de información.

Igualmente se producen fenómenos erosivos en los puntos de la vía de mayor pendiente, arrastrando el material que compone dicha vía hasta el cauce del río Abión.

Esta erosión hace que frecuentemente sea necesario recebar el camino para permitir el tránsito de vehículos.

Aunque hay un mantenimiento frecuente del camino, existen determinados momentos del año en que la acumulación de agua genera baches, lo que dificulta el acceso de los vehículos. Esto produce que muchos visitantes busquen alternativas de aparcamiento en el cercano municipio de Muriel de la Fuente, para no pasar con su vehículo por un camino no asfaltado, lo que condiciona en muchas ocasiones el tránsito por dicha localidad.

Características de las obras

La actuación tiene como objeto la adecuación y mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de La Fuentona, así como el acondicionamiento de una parcela para el aparcamiento, además de ejecutar la señalización necesaria en el acceso.

Los trabajos a realizar son los siguientes: acondicionamiento del acceso a La Fuentona mediante la homogeneización del firme a través del aporte de material granular, rasanteo y compactado; construcción de capa de rodadura formada por una capa de aglomerado en caliente; señalización de plazas de aparcamiento; y colocación de señalización informativa e interpretativa.

El camino tiene un pavimento de zahorra con un espesor superior a los 20 centímetros.

Se realizará un escarificado de toda la capa de zahorra con motoniveladora para un posterior perfilado y compactado del mismo a humedad óptima, realizando un barrido de la superficie del camino si fuera necesario para eliminar materiales sueltos.

Además, se extenderá una capa de zahorra de 15 centímetros donde fuera necesario para obtener una base adecuada para el posterior asfaltado. La superficie de actuación suma un total de 4.764,75 metros cuadrados.

Mediante estas actuaciones se pretende conseguir la mejora del firme, de forma que los visitantes puedan acceder a La Fuentona de manera cómoda y segura; evitar la formación de polvaredas por el tránsito de vehículos; mejorar el acceso a aquellos visitantes que optan por acercarse a pie desde el casco urbano de Muriel de la Fuente; y prevenir los episodios de escorrentía y erosión del actual camino