El Gobierno formaliza recepción de consolidación de torreón del castillo de Calatañazor

Martes, 07 Abril 2026 15:21

El Gobierno de España ha formalizado esta mañana la recepción oficial de las obras de consolidación y puesta en valor del torreón situado junto al foso del castillo de Calatañazor, una intervención promovida por la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, para mejorar la conservación y la seguridad de este enclave patrimonial de especial relevancia en la provincia de Soria.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el alcalde de la localidad, Alfredo Pérez, han estado presentes en este acto.

La recepción oficial de una obra constituye el acto administrativo que acredita su finalización material y su conformidad con el proyecto aprobado.

Supone, por tanto, la entrega formal de los trabajos a la Administración, una vez comprobado que la actuación responde a las condiciones técnicas previstas y que cumple la finalidad para la que fue contratada.

La intervención recibida hoy ha actuado sobre el torreón situado junto al foso del castillo, un elemento defensivo que forma parte del cierre exterior de la fortaleza y que presentaba un acusado estado de deterioro.

El proyecto se concibió para frenar la pérdida de fábrica y mejorar la seguridad de este punto del conjunto histórico, en el que se habían detectado daños de entidad y una degradación visible de su estructura.

Este torreón presenta un diámetro de algo más de cinco metros, carece de hueco interior y muestra una altura visible aproximada de tres metros, además de un tramo oculto entre dos edificaciones adosadas que alcanza unos seis metros.

La estructura había perdido una parte importante de su volumen, tanto en altura como en la base noroeste, aunque conservaba en el lienzo sureste la cara original de mampostería y restos de sillar o sillarejo en una esquina.

Para corregir esa situación, la actuación que ha realizado Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA) ha incluido trabajos de limpieza, retirada de elementos no originales y tratamiento biocida, así como labores de consolidación y protección de la coronación para nivelar huecos, favorecer la evacuación del agua y evitar la exposición del núcleo del muro a la intemperie.

El proyecto contemplaba también un relleno parcial del núcleo, sin colmatarlo, y una solución específica para la esquina conservada, con el fin de consolidar la estructura sin recurrir a soluciones miméticas y permitiendo identificar con claridad las aportaciones nuevas.

La intervención que ha tenido un coste de 39.183 euros ha incorporado además la sustitución de la iluminación instalada en la coronación del torreón.

La solución prevista incluía dos proyectores de menor presencia visual, integrados en el remate superior, con el cableado oculto y con la misma temperatura de color que el resto de la iluminación del castillo.

Esta mejora contribuye a reducir el impacto visual de los elementos técnicos y favorece una lectura más respetuosa del conjunto patrimonial.

Esta obra da continuidad, además, a otras actuaciones ya ejecutadas en el recinto defensivo.

El Gobierno de España había concluido en 2025 las obras de consolidación y restauración final del recinto amurallado de Calatañazor, con una inversión de 278.670 euros

. Aquella intervención permitió reparar daños en tres tramos de la muralla, especialmente en zonas con falta de cerramiento y desprendimientos en la hoja interior.