Cines Lara estrena el viernes cuatro películas

Martes, 07 Abril 2026 08:27

La renovada cartelera de los Cines Lara permite disfrutar de cuatro nuevos estrenos desde el próximo viernes. Una de ellas está basada en una historia real.

BOULEVARD

Cuando Hasley (Eve Ryan) se muda a una nueva ciudad con su madre, lo último que espera es cruzarse con Luke (Mikel Niso), un joven envuelto en un aura peligrosa y un pasado trágico. Atrapado en sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer... pero a lo que se siente irremediablemente atraída. A pesar de las sombras que lo rodean, Hasley descubre en Luke una vulnerabilidad y un mundo interior apasionante. Juntos, crearán su propio boulevard: un refugio escondido donde poder ser ellos mismos, cumplir sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, y demostrar que el amor es capaz de florecer incluso en los corazones más insospechados.

Adaptación a la gran pantalla del fenómeno literario juvenil de Wattpad, creado por la mexicana Flor M. Salvador y dirigida por Sonia Méndez.

Boulevard | Tráiler Oficial. En cines 2026

INCONTROLABLE (I SWEAR)

Basada en la inspiradora historia real de John Davidson, reconocido defensor y activista del síndrome de Tourette, Incontrolable (I Swear) captura con sensibilidad y humor la vida de un hombre que transformó el estigma social en fuerza y visibilidad para una comunidad hasta entonces poco conocida.

Dirigida por Kirk Jones (Despertando a Ned, Qué esperar cuando estás esperando, La Niñera Mágica, Todos Están Bien, Mi Gran Boda Griega 2), ha sido número 1 en la taquilla británica.

La interpretación de Robert Aramayo en el papel del activista John Davidson le valió el premio de la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) a Mejor Actor Principal por encima de otros nominados como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet o Ethan Hawke. Incontrolable (I Swear) también consiguió el BAFTA en Estrella Revelación (Rising Star, Robert Aramayo) y Mejor Casting, resultando ganadora en tres de las seis categorías en las que estaba nominada.

Incontrolable (I Swear) - Trailer en español HD

NO TE OLVIDARÉ

Después de una cita perfecta con su novio, Kenna (Maika Monroe) comete un error imperdonable que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su pueblo natal en Wyoming con la esperanza de reconstruir su vida y ganarse la oportunidad de reunirse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido.

Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen su custodia, rechazan con firmeza los intentos de Kenna por ver a su hija, ella encuentra una compasión inesperada —y luego algo más verdadero y profundo— en Ledger (Tyriq Withers), exjugador de la NFL y dueño de un bar local. A medida que su romance secreto florece, también aumentan los peligros para ambos, llevando a Kenna hacia la desilusión y, finalmente, hacia la esperanza de una segunda oportunidad.

El fenómeno literario de la autora número uno en ventas, Colleen Hoover, se convierte en una película transformadora sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor para superar incluso el peor error. Hoover es la autora de numerosos bestellers, entre ellos “Romper El Círculo”.

NO TE OLVIDARÉ - Tráiler Oficial HD

AURI

Auri tiene 65 años y es ama de casa. Lleva toda la vida dedicada a los demás, hasta que recibe inesperadamente "su primer dinero propio”. Armada con su nueva tarjeta de débito está decidida a dar rienda suelta a sus caprichos y deseos. Entre tanto, para eludir su realidad de jubilado, Tomás, su marido, se entretiene con la idea de convertir a su nieto en un futbolista millonario. De pronto, Auri desaparece y a Tomás le toca emprender una odisea en su búsqueda. Pero ella, en realidad, está saboreando una nueva forma de libertad.

Interpretada por Cristina Marcos, Karra Elejalde, Marco Cáceres, Numa Paredes, Daniel Guirro y Salva Reina.

Auri | Tráiler español | 10 de abril en cines