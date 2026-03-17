La gran triunfadora de los Óscar, de nuevo en los Cines Lara

Martes, 17 Marzo 2026 07:49

Cines Lara celebra la 98 edición de los Óscar con el pase de la pelicula más reconocida: "Una batalla tras otra".

La pasada madrugada se celebró la 98ª edición de los Oscar organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas , premiando a las mejores películas estrenadas en 2025.

La ceremonia desde el Dolby Theatre de Hollywood, nos dejó grandes momentos y muchas estatuillas repartidas consagrándose así como el evento más importante de la industria.

La película ganadora sin duda fue "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson con seis premios, entre ellos los más “gordos”: mejor película y dirección, además de guion adaptado, actor de reparto (Sean Penn), montaje y el que corresponde a la recién estrenada categoría de dirección de reparto.

Y, como no podía ser de otro modo, desde cines Lara han querido celebrarlo dando al oportunidad de volver a ver en pantalla grande la gran triunfadora de los Oscar 2026:

UNA BATALLA TRAS OTRA

Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Paul Thomas Anderson hace una adaptación modernizada de la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Una batalla tras otra | Tráiler Oficial 2

Y además, recuperándola en sesión de tarde, no os podéis perder la película que le ha dado a Jessie Buckley todos los premios de la temporada, incluido el Oscar, consagrándola como la MEJOR ACTRIZ por su desgarradora interpretación en HAMNET.

HAMNET

De la directora Chloé Zhao y producida por Steven Spielberg y Sam Mendes, llega la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida. Una historia con el telón de fondo de la creación de una de las más importantes obras de Shakespeare, 'Hamlet'.

Interpretada por Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn y Emily Watson.

HAMNET – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD