Pedro Almodóvar regresa a cartelera de Cines Lara con "Amarga Navidad"

Martes, 17 Marzo 2026 07:26

La cartelera de los Lara se renueva esta semana con dos estrenos, entre ellos la película de Pedro Almodóvar "Amarga Navidad".

AMARGA NAVIDAD

Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque ‘Amarga Navidad’ desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones.

Vuelve Pedro Almodóvar sumergiéndonos esplendorosamente, una vez más, en esas historias entrelazadas más grandes que la vida, tan propias del director manchego, de personajes sacudidos por la pasión. Producida por El Deseo, la cinta se rodó entre Madrid y Lanzarote en el verano de 2025, con un reparto inspirado y poderoso en el que figuran Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi o Aitana Sánchez-Gijón.

Amarga Navidad | Tráiler Oficial

WHISTLE. EL SILBIDO DEL MAL

Un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito: un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos. Mientras las víctimas aumentan, los amigos intentan descubrir el origen del artefacto y detener la terrible cadena de sucesos que han provocado.

Dirigida por Corin Hardy, completan el reparto Sophie Nélisse, Nick Frost, Dafne Keen, Percy Hynes White y Ali Skovbye.

Whistle: El Silbido del Mal - Tráiler Oficial