Eduardo Lallana presenta en la Biblioteca de Soria "Ser lo que somos"

Lunes, 09 Marzo 2026 20:17

Eduardo Lallana presentará el próximo viernes, 13 de marzo, en la Biblioteca Pública de Soria, su libro "Ser lo que somos", que refleja que el ser humano es, en esencia, un misterio.

La presentación comenzará a las 19,00 horas en la 4º planta de la Biblioteca y es con entrada libre.

En síntesis, el libro nos hacer ver cómo el ser humano es un misterio.

Coexisten en él las fuerzas del bien y del mal, el amor y la defensa de la vida y el odio y la agresividad. En la mayoría de la literatura ha abundado más lo negativo que lo positivo, la enfermedad más que la salud, las pasiones del ego más que las cualidades esenciales.

El libro se fija más en lo positivo que ya somos: Verdad, Bondad, Libertad, Justicia, Amor a la Vida, Unidad. Hemos de tomar conciencia de nuestra naturaleza profunda y desarrollarla. Por nuestro bien, nuestra salud, la de nuestros hijos, y la de la Humanidad y el Planeta.

Vivir desde el ego nos hace sufrir. Sufrimiento personal, social y ambiental. Sufrimiento muchas veces inútil, ya que sufrimos por lo que pueda pasar, pero quizá no pase nunca, por lo que ya pasó y no podemos evitarlo, aunque sí asimilarlo. Sufrimos por el qué dirán, la imagen que puedan hacerse de

nosotros, por lo que nos pueda deparar el futuro, por no realizar nuestros planes, cuando la vida no acontece como nosotros queremos.

El libro nos muestra cómo desidentificarnos del ego y vivir desde el alma, cómo hacer este viaje, como vivir y desarrollar nuestras cualidades esenciales y, sobre todo, cómo lograr que nuestra vida surja, fluya de manera espontánea y natural desde ese fondo que nos habita, desde lo hondo de nuestro ser.

El libro puede adquirirse ya a un PVP de 15, 95 euros en las bibliotecas de Soria y on line en las grandes distribuidoras y bibliotecas, como Amazon, la Casa del libro FENAC, etc. Tiene 220 paginas y esta editado por ExLibric.

Eduardo Lallana García es psicólogo clínico y psicoterapeuta humanista.

Profesor acreditado de Eneagrama por la IEA y miembro didacta y supervisor de la AETG (Asociación Española de Psicoterapia Gestalt). Fundó con otros amigos la ONG Tierra sin Males y colaboró con P. Casaldáliga.

En su quehacer relaciona el desarrollo personal, la espiritualidad y el compromiso social. Ha publicado: Ser tú en Plenitud, Editorial Nueva Utopía, Encuentros con Pedro Casaldáliga. Editorial Monte Carmelo y Eneagrama y Moradas de Sta. Teresa Ed. Desclée de Brouwer. Y ha colaborado en la edición de Antología Poética de Pedro Casaldáliga. Editorial Monte Carmelo.