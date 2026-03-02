El PP defiende más protección para autónomos frente a "infierno fiscal" de Gobierno de Sánchez

Lunes, 02 Marzo 2026 15:38

El vicesecretario de Hacienda y Asuntos Económicos del Partido Popular, Juan Bravo, ha visitado hoy la provincia para mantener un encuentro con trabajadores por cuenta propia, defendiendo un paquete de medidas con el que su formación busca mejorar las condiciones de los más de tres millones de autónomos que sostienen el tejido productivo en España y, de manera especial, en Castilla y León.

El Partido Popular de Soria respalda la visita de Juan Bravo y reivindica una fiscalidad diferenciada para territorios como Soria y mayor protección social para autónomos y pequeños comercios como eje para fortalecer la economía provincial y combatir la despoblación.

Acompañado por los candidatos locales, entre ellos Rocío Lucas, candidata número uno por Soria, y Benito Serrano, presidente del Partido Popular de Soria, Bravo ha presentado las líneas maestras de lo que ha denominado un “contrato con los autónomos”, una propuesta elaborada junto a presidentes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco para ofrecer estabilidad, menos trabas administrativas y mayor protección social.

Durante su visita a negocios locales como Calavia Regalos, establecimiento familiar con 37 años de trayectoria, Bravo ha denunciado el “infierno fiscal” y el incremento de las cotizaciones sociales impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el ámbito autonómico, Bravo ha puesto en valor la implantación en Castilla y León de la “cuota cero” durante 18 meses y una ayuda directa de 300 euros para compensar el exceso de fiscalidad estatal.

También ha insistido en la necesidad de aplicar en su totalidad las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Unión Europea, elevándolas hasta el 20% permitido. Según ha señalado, esta medida podría suponer hasta 300 millones de euros adicionales para Soria en materia de impuestos y cotizaciones.

Por su parte, Lucas ha destacado las políticas impulsadas por Alfonso Fernández Mañueco para mejorar la movilidad y favorecer el empleo juvenil en Castilla y León, como el programa BUSCyL gratuito y las ayudas para la obtención de permisos de conducir profesionales, medidas que, a su juicio, facilitan el emprendimiento y la fijación de población en el medio rural.

Bravo ha subrayado también la importancia del relevo generacional en pequeños municipios, donde la continuidad de comercios y establecimientos hosteleros resulta esencial para la cohesión social y la lucha contra la despoblación.

“Cada negocio que abre o se mantiene en Soria es una oportunidad contra el abandono del territorio”, ha afirmado.

La provincia de Soria, ha concluido, constituye una prioridad estratégica para el Partido Popular de Castilla y León por sus singularidades demográficas y territoriales.

Por ello, ha apelado a una “escucha activa” de las necesidades reales de autónomos y comerciantes para convertirlas en iniciativas legislativas que refuercen el empleo, el comercio de proximidad y el futuro económico de la provincia.

Durante el día de hoy, Bravo tiene prevista esta tarde una reunión con más de medio centenar de autónomos de la provincia con el objetivo de escuchar sus demandas de primera mano, definir y enriquecer las propuestas planteadas y seguir perfilando ese “contrato con los autónomos” que el Partido Popular quiere convertir en iniciativas concretas en la próxima legislatura.