La Junta Electoral provincial urge al PP a retirar videos electoralistas de redes sociales

Miércoles, 25 Febrero 2026 16:08

La Junta Electoral Provincial de Soria ha requerido a cinco alcaldes del Partido Popular en la provincia y a la portavoz del Grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Soria a que retiren de forma urgente los videos que han difundo en redes sociales para realizar campaña electoral

La citada junta electoral ha requerido a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo Hernández, y a los alcaldes Jesús Elvira (San Leonardo de Yagüe), Enrique Rubio (Berlanga de Duero), María José Jiménez Garray), Elia Jiménez (Ólvega) y Antonio Pardo (El Burgo de Osma), la retirada urgente de varios vídeos difundidos en redes sociales por vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El acuerdo, adoptado el 19 de febrero, considera que los vídeos contienen alusiones expresas a actuaciones de la Junta de Castilla y León, así como referencias al candidato del Partido Popular a la Presidencia autonómica, en pleno periodo electoral, lo que supone una infracción de la normativa que prohíbe a los poderes públicos realizar actos de venta de logros desde la convocatoria de elecciones.

La resolución señala que los vídeos están protagonizados por cargos públicos del Partido Popular, en este caso cinco alcaldes, y que, por su contenido y contexto, no pueden considerarse actuaciones a título particular, sino actos vinculados al ejercicio de una función pública.

Por ello, la Junta Electoral acuerda requerir su retirada inmediata y que se abstengan de realizar actos de similar naturaleza durante el periodo electoral, al entender que contravienen el artículo 50.2 de la LOREG. El PP no ha presentado recurso y el acuerdo es firme.

Desde el PSOE de Soria se ha señalado hoy además que, pese al requerimiento expreso de retirada urgente, a día de hoy los vídeos continúan publicados en perfiles de Facebook vinculados al Partido Popular, lo que supone un incumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial.

Asimismo, en relación con las declaraciones de Soria ¡Ya! sobre su no inclusión en determinados debates electorales, el PSOE ha recordado que la configuración de los debates y la determinación de las formaciones participantes es una competencia exclusiva de la Junta Electoral conforme a la legislación vigente.

"No se trata de una decisión de ningún partido político, sino de la aplicación objetiva de los criterios establecidos por la autoridad electoral", ha asegurado.

El PSOE de Soria ha reiterado compromiso con el respeto escrupuloso de la legalidad electoral y con la neutralidad institucional como garantía básica de igualdad entre candidaturas.

Por otra parte, la candidatura autónomica del PSOE se ha comprometido a impulsar el hospital Virgen del Mirón como centro sociosanitario, la implantación efectiva de la tarjeta ASI y un plan de concienciación para el tercer sector.