El líder de Vox protagoniza esta semana un acto público en Soria

Lunes, 16 Febrero 2026 16:59

El líder de VOX, Santiago Abascal, estará esta semana en Soria en la precampaña electoral para las autonómicas de marzo, con la intención de sumar votos para su formación que le permitan conseguir escaño por Soria en el futuro Parlamento regional.

El acto público será el próximo jueves, 19 de febrero, a las 18:30 horas, en el aula magna Tirso de Molina, y en el mismo estará acompañado por el candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

En las elecciones autonómicas de febrero de 2022, Vox sumó 4.953 votos, el 11,47 por ciento del escrutinio, en la provincia de Soria, tras los 18.390 votos (42,57 por ciento) de Soria ¡Ya!, ganadora de los comicios en Soria con tres procuradores; los 10.364 votos del PP (23,99 votos) y un procurador, y los 7.800 (18,06 por ciento) del PSOE y un procurador.

Abascal volverá a intentar en Castilla y León que su presencia se conviertan en votos, como sucedió en las campañas en Aragón y Extremadura, y hacer buenas las encuestas, que apuntan una tendencia al crecimiento de Vox.