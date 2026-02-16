Urbión se prepara para recibir otra borrasca esta semana.

Lunes, 16 Febrero 2026 16:43

El próximo miércoles entrará otra borrasca en la sierra de Urbión, quizá la última en un tiempo, según ha avanzado en su perfil Agustín Sandoval, de Meteoduruelo.

La nueva borrasca llegará con un importante descenso de las cotas de nieve.

“Y ya parece que el fin de semana, incluso el viernes, entra el anticiclón, y veremos el sol. Aleluya!”, ha señalado Sandoval en su perfil de redes sociales.

En este sentido, ha subrayado que ha sido impresionante a falta de insolación en este valle de Urbión desde la festividad de los Reyes Magos.

Y también ha sido impresionante las precipitaciones, ya que febrero se sumarán 300 mm. Que, junto a unos 200 mm. En enero, configuran un comienzo de año “sin parangón” en el valle de Urbión.

“En laderas bien orientadas al oeste y suroeste, y en cumbre, a saber lo que habrá precipitado”, ha subrayasdo.

Otro aspecto del invernal último fin de semana, aparte de la nieve y la gran innivación de Urbión, ha sido el viento.

En cumbre, e incluso en el valle, se han registrado rachas fuertes el sábado por la tarde, con sensación térmica muy fría en el valle, y gélida-glaciar en cotas altas.

En la última semana se han producido tres riadas en la cabecera del Duero.