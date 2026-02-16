Duruelo de la Sierra se emplaza con su rondalla en el martes de carnaval

Lunes, 16 Febrero 2026 13:39

El carnaval regresa a Duruelo de la Sierra este martes con todo lo que lo hace especial: tradición, música, disfraces y muchas ganas de pasarlo bien.

Será una jornada para para salir a la calle, reencontrarse, participar y dejarse llevar por el ambiente festivo que cada año llena el pueblo, de la mano de la rondalla popular.

La ronda popular comenzará a las dos de la tarde con un recorrido por las calles de Duruelo de la Sierra que se prolongará hasta las tres y media, hora fijada para la tradicional comida de mozos y mozas.

A las cuatro y media, según recoge el programa, está previsto el inicio de la pedida de la “vaca flaca”, que se prolongará durante buena parte de la tarde.

La jornada festiva continuará de ocho de la tarde a diez y media de la noche con el concierto de música de ·”Sadl Brothers” y el concurso de disfraces infantiles.

De madrugada, a partir de las 1:00 horas, será el momento de una nueva sesión musical y el concurso de disfraces adultos.

"Habrá momentos para grandes y pequeños, para la risa, la música y para seguir manteniendo vivas las costumbres que nos identifican", ha invitado el Ayuntamiento durolense.

Y además, el fin de semana siguiente continuará la fiesta con la Festividad de Piñata.





