El PP pide a presidenta de CHD que dé la cara y asuma responsabilidades en inundaciones

Viernes, 13 Febrero 2026 13:10

El Partido Popular de Soria llevará al Parlamento español la falta de cumplimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero en el proyecto de Salduero para evitar inundaciones.

El diputado nacional por el PP, Tomás Cabezón, ha señalado que trasladarán todas las preocupaciones de los vecinos del municipio de Garray al Congreso y al Senado, con una batería de preguntas, para que la CHD traslade la verdad de lo que ha ocurrido.

En este sentido ha recordado que el 5 de febrero la propia CHD, con el embalse al 83 por ciento, descartaba realizar desembalses extraordinarios, cuando se habían producido ya precipitaciones y hay una notable capa de nieve en Urbión.

“No entendemos como la CHD ha cambiado de opinión. Y lo que denota es una falta de previsión absoluta”, ha censurado.

Además ha denunciado la falta de sensibilidad de la CHD con los ayuntamientos, a cuyos alcaldes ha sido incapaz de llamar para advertir de estos desembalses y ofrecerles ayuda.

Cabezón ha lamentado que los alcaldes no hayan sentido la cercanía de la presidenta de la CHD, la soriana María José Lafuente, “ni una llamada”.

Por ello ha pedido que dé la cara y explique las decisiones que ha tomado y asuma responsabilidades y lidere una respuesta a la altura de Soria.

“Menos reproches, con ruedas de prensa exigiendo a alcaldes, y más presencia y más coordinación”, ha reiterado.

Salduero

El diputado nacional del PP ha calificado de surrealista la situación que arrastra Salduero, que se ha visto de nuevo afectada por las inundaciones, ya que desde 2023 existe el compromiso de la CHD para realizar un proyecto para que después el Ayuntamiento de Salduero asumiese la negociación con los propietarios de los terrenos.

“Sale diciendo que no se han podido realizar las inversiones porque el Ayuntamiento no ha puesto a disposición los terrenos. Hay que tener mucha cara y poca vergüenza para salir a decir esto”, ha censurado.

Cabezón ha reiterado que mientras el proyecto no defina los terrenos necesarios para ensanchar el cauce del Duero, difícilmente el Ayuntamiento podrá adquirir los terrenos.

Por ello ha exigido a Lafuente responsabilidad y trabajo, para que atienda las peticiones del alcalde de Salduero para resolver este problema y cuya responsabilidad es de la CHD.

Cabezón ha señalado que las inundaciones reflejan una falta de previsión evidente de la CHD, con picos de más de 200 metros cúbicos por segundo en el desembalse.

“¿Qué previsiones ha estado manejando durante estos días la CHD? ¿Cómo ha dejado que se llegue a esta situación, no sólo en Garray sino a lo largo de toda la cuenca del Duero?”, ha cuestionado.

Por ello han registrado una batería de preguntas en el Parlamento español para conocer la salida total de agua en el embalse, los umbrales y los criterios técnicos aplicados y las comunicaciones realizadas con los municipios afectados, así como si los censores en toda la cuenca están funcionando para conocer en tiempo real el estado del caudal.

También han registrado preguntas para conocer el estado del proyecto para ampliar el cauce en el río Duero, a su paso por Salduero.

“Es el momento de pedir responsabilidades sobre el mantenimiento en el río Duero. Llevamos mucho tiempo pidiendo limpieza en los cauces y se hacen puntuales, no en profundidad”, ha señalado.

Cabezón ha replicado al alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, que ojalá en estos años hubiese sido capaz de conseguir que la capital hubiese generado el nivel de empleo que está generando el PEMA, en Garray.

“Le recuerdo que tiene en el Soto Playa una instalación, con una licencia municipal otorgada por él, totalmente inundado. Que no venga a dar lecciones a los demás cuando el problema lo tiene él con su propia firme dentro de su propio término municipal”, ha espetado.