Salduero exige a la CHD el ensanche del cauce del Duero, solución aprobada en 2023

Miércoles, 11 Febrero 2026 18:50

El alcalde de Salduero, Guillermo Abad, ha vuelto a exigir este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Duero que realice las intervenciones precisas para evitar las incidencias de las crecidas del río Duero sobre su municipio.

Entre ellas, y como medida principal es necesario el ensanche del cauce y para ello que se construya un colector de las aguas sucias más alejado del propio cauce.

Un colector sobre el que ya se avanzó tras las inundaciones del año 2023 y que pasados tres años sigue sin tener visos de ser una realidad por la dejadez de los responsables de la C.H.D., con la connivencia de la Subdelegación del Gobierno de Soria que nada han hecho para afrontar esta necesaria inversión.

Abad ha destacado en un comunicado que durante las inundaciones sufridas en 2023, se trabajó en dar una solución definitiva para acabar con el desbordamiento del Duero y la inundación de la plaza y las casas colindantes.

El cauce hace efecto embudo y eso es lo que provoca la inundación.

Se barajó la posibilidad de ensanchar y la CHD propuso una obra de 500.000 euros, así como de disponer de terrenos de particulares.

En el detalle de esta obra, se propuso la construcción de un colector en el margen izquierdo del río, donde no existen viviendas construidas, y poder desviar las grandes avenidas de agua que sufre periódicamente Salduero.

Esta solución planteada más asequible fue bien acogida por los responsables municipales que se dirigieron a la Confederación para conocer las necesidades del proyecto, sobre todo el recorrido por donde estaba previsto colocar las tuberías y las conexiones, para poder solicitar permiso a los propietarios de las fincas que se iban a ocupar, aunque la gran mayoría se mostró partidaria de esta solución, ya que los propietarios también se beneficiarían al tener viviendas en el núcleo urbano del municipio.

Abad ha denunciado hoy que desde entonces nada se sabe del proyecto, ya que nunca tuvo contestación por parte de la CHD, y sigue a la espera de saber las necesidades del proyecto para poder cederles los terrenos necesarios.

Sorprendido se ha mostrado el alcalde al escuchar al subdelegado que la obra se debe abordar en colaboración con todas las instituciones, cuando es una competencia única y exclusiva de la Confederación Hidrológica del Duero, que ya manifestó su intención de abordar este proyecto y hace tres años que se quedó olvidado en un cajón de la institución.

Los municipios de la cabecera del río Duero, Vinuesa, Salduero, Duruelo de la Sierra, Garray, entre otros, han mostrado su descontento con las continuas trabas a las que están sometidos por parte de la CHD cada vez que quieren intervenir en sus cauces para prevenir las avalanchas de agua que desbordan arroyos y ríos, impidiendo trabajar para evitar en gran parte los daños que ocasionan las crecidas y los desembalses.