Un "pegote" urbanístico en la humanizada carretera de Logroño, en Soria

Miércoles, 11 Febrero 2026 18:41

Soria sigue siendo mejorable en su urbanismo, que en algunos casos, perpetúa situaciones que cuentan con el rechazo de la mayoría de los ciudadanos. Uno de los casos está en la carretera de Logroño.

Desde hace muchos años, demasiados, el estado del solar del número 21 de la carretera de Logroño está en muy malas condiciones.

La propiedad y el Ayuntamiento de Soria ya tienen conocimiento de ello, pero no de momento no han hecho nada.

Debido a las obras de humanización de las travesías, el muro se terminó quedando en situación peligrosa y los bomberos lo derribaron para evitar males mayores.

Actualmente cualquiera puede acceder al solar que se ha convertido en un vertedero de basuras.

Las aguas se quedan retenidas y es un peligro por la cantidad de material de obra apilado en malas condiciones.

Propiedad y Ayuntamiento de Soria tienen la palabra para terminar con esta deplorable imagen de la ciudad.