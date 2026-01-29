La exposición "Los colores de Machado" se prolonga hasta el 28 de febrero

Jueves, 29 Enero 2026 08:25

El colectivo La casa de la Juana, taller de arte en el Circulo Amistad Numancia de Soria, ha prolongado en el tiempo, hasta el 28 de febrero, la exposición "Los colores de Machado", que se puede ver en el centro cultural Gaya Nuño. de Soria.

Esta exposición colectiva organizada con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria dentro de las actividades programadas alrededor del 150 aniversario de su nacimiento."L

"Los colores de Machado" fue inaugurada el 20 de noviembre de 2025.

Esta exposición de pintura se inspira en el estudio del color que realizamos sobre su poemario en la que invitamos a artistas locales y artistas de las ciudades en las que vivió el poeta a participar con una obra original pintada ex profeso para la muestra.

En la clausura se realizará una acción/performance sobre la instalación creada a raíz del estudio del color en el poemario.

Durante estos meses se han realizado diversas visitas guiadas y varios talleres de pintura dirigidos a público de todas las edades – se plantea a cada participante un “acertijo cromático” partiendo del color en los versos del poeta – y cuyo resultado es una radiante pieza, a modo de mosaico, que puede verse en la segunda planta, en la que han colaborado casi 100 personas.

El resultado del conjunto es una exposición llena de arte fresco, literalmente, casi se podría decir que huele a pintura.