Amnistía Internacional celebra nominación de "Au Revoir Kabul" en festival MujerDOC de Soria

Lunes, 02 Marzo 2026 13:30

“Au Revoir Kabul”, documental apoyado por Amnistía Internacional, ha sido nominado en el IX Festival Internacional de Cine Documental sobre Género MujerDOC, que se celebrará en Soria del 3 al 14 de marzo.

La película recoge los testimonios de las jugadoras de la Selección de Afganistán de baloncesto en silla de ruedas, cuyas vidas quedaron truncadas tras el regreso de los talibanes en agosto de 2021.

A través del grupo de WhatsApp Au Revoir Kabul, las jóvenes deportistas contactaron con los periodistas Paloma del Río y Antonio Pampliega, mientras documentaban con sus móviles la represión talibán hasta lograr huir del país; la última lo consiguió en septiembre de 2022.

La cinta es un alegato a la vida y una denuncia de la discriminación que sufren las mujeres bajo el régimen talibán, agravada en su caso por su discapacidad.

Esta nominación se suma a varios premios ya obtenidos y coincide con la semana del 8 de marzo, en una edición a la que asistirán Antonio Pampliega y la jugadora Latifa.

Amnistía Internacional ha mostrado su confianza, en un comunicado, en que el documental contribuya a que la realidad de las mujeres afganas no caiga en el olvido.