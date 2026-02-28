CCOO denuncia predominio de prestaciones económicas en Soria frente a apuesta por servicios públicos

Sábado, 28 Febrero 2026 11:29

Comisiones Obreras ha denunciado el predominio de prestaciones económicas en Soria frente a la apuesta por servicios públicos.

La Secretaría de Mujeres, Política Social, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León ha realizado un estudio que analiza la evolución de la Ley de Dependencia en la Comunidad.

Este análisis revela que en el último año el avance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Castilla y León ha sido más lento que en el conjunto nacional y que este se basa en prestaciones de bajo coste como la teleasistencia o la prestación por cuidados familiares.

En la provincia de Soria se observa un aumento significativo de la prestación económica de asistente personal, que crece un 16,70 por ciento en el último año, consolidándose como una de las prestaciones económicas al alza dentro del sistema de atención a la dependencia.

La prestación económica para cuidados familiares registra un ligero descenso de cuatro personas, pero sigue manteniendo un peso relevante en el modelo, lo que evidencia que el cuidado continúa recayendo en el entorno familiar y que la reducción es insuficiente para avanzar hacia un sistema basado en servicios profesionales.

La prestación económica vinculada al servicio aumenta un 2,32 por ciento en la provincia, mientras que el servicio de atención en centros de día y noche desciende un 1,34 por ciento, una evolución que preocupa a Comisiones Obreras porque refuerza el peso de las prestaciones económicas frente al desarrollo de una red de servicios públicos de calidad, esenciales para garantizar derechos, profesionalizar los cuidados y generar empleo digno.

CCOO Castilla y León ha valorado en este sentido el papel destacado que hasta ahora ha tenido en el sistema de atención a la dependencia, pero ha advertido de la necesidad de reforzar los servicios profesionales y avanzar hacia un modelo integral centrado en la persona.

Para ello, ha considerado imprescindible reorganizar los recursos, mejorar la formación y las condiciones laborales en un sector clave y mayoritariamente feminizado, garantizando una atención de calidad y el cumplimiento de la directiva europea de desinstitucionalización con criterios sociales y no solo económicos.

Frente a esta situación el sindicato ha reclamado consolidar y ampliar servicios que permitan la permanencia en el entorno habitual, como la teleasistencia avanzada y la ayuda a domicilio, junto con un impulso decidido al incremento de plazas residenciales públicas, mayor transparencia en la gestión de recursos y mejora de la financiación. CCOO apuesta por un Pacto Estatal por los cuidados que asegure el acceso universal a servicios públicos de calidad, igualdad entre mujeres y hombres, y empleo digno para las personas trabajadoras del sector.