Alumnas de STEM Talent Girl conocen innovación sanitaria del hospital Santa Bárbara de Soria

Viernes, 27 Febrero 2026 14:11

Dieciocho alumnas de diferentes institutos de Educación Secundaria de la provincia de Soria han conocido esta semana la innovación tecnológica del Hospital Universitario Santa Bárbara en el marco del programa STEM Talent Girl.

Las estudiantes visitaron el Servicio de Radioterapia, los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Hematología, y Radiodiagnóstico. Antes de iniciar el recorrido, fueron recibidas por el director de Gestión de Profesionales y Régimen Jurídico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, Luis Lázaro, y por la subdirectora de Enfermería de Atención Hospitalaria, Mónica Pérez.

Asimismo, en la actividad participaron Vitorina Moreno, supervisora de Hematología, Hemoterapia y Anatomía Patológica; Belén Hernández, supervisora de Urología y Radioterapia; Silvia Bernal, coordinadora de técnicos superiores de Radiodiagnóstico; y profesionales de cada una de las áreas objeto de esta actividad.

De esta forma, el equipo profesional compartió con las alumnas su experiencia y explicó el funcionamiento de algunos sistemas más avanzados, poniendo en valor el papel fundamental de las vocaciones científicas y tecnológicas en el sector de la salud.

Esta iniciativa de impulso de vocaciones STEM en niñas y jóvenes está promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, y la Fundación ASTI.

El programa STEM Talent Girl incentiva las vocaciones STEM para despertar el interés de las jóvenes por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, haciendo hincapié en carreras con alta empleabilidad y capacidad de innovación a lo largo de su proceso educativo.

A través de acciones como la visita al Hospital Universitario Santa Bárbara, el programa STEM Talent Girl continúa acercando a las alumnas a entornos profesionales reales, destacando el interés por disciplinas científico-tecnológicas y mostrando el impacto directo que estas tienen en la mejora de la calidad de vida de las personas.