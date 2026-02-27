La fase provincial de la ‘"Liga Debate" celebra décima edición en Soria

Viernes, 27 Febrero 2026 14:30

La Junta de Castilla y León celebrará la próxima semana una nueva edición de la fase provincial de la ‘Liga Debate’, en el que participarán los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

La fase provincial tendrá lugar en Soria, para la categoría ESO, el próximo lunes 2 de marzo en el salón de actos del IES Castilla a partir de las 10.00 horas. Contará con la participación del IES Politécnico; el Centro Concertado Nuestra Señora del Pilar; el Centro Concertado Santa Teresa de Jesús; el Centro Concertado Trilema, todos ellos de Soria capital, y el IES Santa Catalina de El Burgo de Osma.

Para la categoría de 1º de Bachillerato, la fecha elegida es el miércoles 4 de marzo y se celebrará en el mismo lugar y hora, el salón de actos del IES Castilla, a partir de las 10.00 horas. Los centros participantes serán el IES Antonio Machado y el Centro Concertado Nuestra Señora del Pilar.

La ‘Liga Debate’ es un programa para la mejora de las destrezas de expresión oral que tiene como objetivo la promoción de la conciencia democrática y de los valores del parlamentarismo entre el alumnado.

Así, a través de la oratoria, los estudiantes aprenden a desarrollar su discurso de forma práctica, potenciando sus destrezas de expresión oral y empleando técnicas de persuasión, a la vez que adquieren habilidades para la comunicación de sus ideas con precisión, corrección y de una manera organizada.

Se trata de una competición por equipos, en la que cada equipo está compuesto por un mínimo de cuatro alumnos y un máximo de ocho.

En cada debate actuarán dos equipos, de cuatro miembros cada uno, que se medirán dialécticamente por turnos eliminatorios, siguiendo un modelo de competición muy similar al establecido en las ligas deportivas. Los alumnos tendrán que demostrar su capacidad de escucha activa del equipo rival con respeto, sin invadir su turno de respuesta ni interferir en el uso de la palabra. Mediante estas actuaciones innovadoras se fomenta la conciencia democrática, el respeto por las ideas y opiniones diferentes a la propia, la tolerancia y los valores democráticos.

Los equipos estarán acompañados por sus respectivos profesores, responsables de la preparación de este programa educativo. El profesorado responsable de la impartición de este programa ha realizado un curso previo de formación a través de los Centros de Formación e Innovación Educativa. Asimismo, han contado con una plataforma digital colaborativa y corporativa que les ha facilitado la coordinación de sus tareas y la difusión de materiales de interés para que los alumnos trabajasen sus exposiciones.

En esta edición los temas que se debatirán serán, para la categoría de ESO, el referente a la pregunta ‘¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?’.

Para la categoría de 1º de Bachillerato el tema versará sobre la cuestión ‘¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el parlamento?’.

Desarrollo de los debates

Se sorteará la postura que habrá de adoptar cada equipo, a favor o en contra del tema establecido. Tras ello, los equipos dispondrán de 15 minutos para preparar su intervención y definir sus estrategias de exposición oral.

Durante el debate, los cuatro oradores de cada grupo tendrán que intervenir por turnos, disponiendo el primer orador de tres minutos para la exposición inicial, el segundo de cuatro minutos para refutación, el tercero, de otros cuatro minutos también para refutación, y el cuarto, de tres minutos para la conclusión.

El equipo rival dispondrá del mismo tiempo y turnos.

Un jurado independiente valorará y calificará a cada equipo en aspectos como el fondo y la forma de las intervenciones, el desarrollo del debate y la actitud de los participantes.

Como reconocimiento, todos los alumnos participantes recibirán un diploma acreditativo, y los equipos vencedores representarán a Soria en la fase regional eliminatoria de la ‘Liga Debate’, que se celebrará en la sede de las Cortes de Castilla y León los días 24 y 25 de marzo próximo