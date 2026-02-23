Ignacio Peyró presenta en Campus de Soria su diccionario sentimental de la cultura inglesa

El periodista y escritor Ignacio Peyró ha presentado al mediodía de hoy en el Campus universitario “Duques de Soria” su diccionario sentimental de la cultura inglesa.

Acompañado por el decano de la Facultad de Traducción e Interpretación, Miguel Ibáñez, Peiró ha mantenido un encuentro con estudiantes de este grado universitario.

Este encuentro con el también director del Instituto Cervantes en Roma y Premio a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público de la Universidad de Valladolid, se ha centrado en su su libro “Pompa y Circunstancia. Diccionario sentimental de la cultura inglesa" y también ha habido tiempo de hablar de su experiencia como director del Instituto Cervantes.

De esta “enciclopedia” ha dejado escrito en el prólogo Lord Tristan Garel-Jones, que es una guía fundamental para quienes quieran entender ese extraño país que no tiene Constitución, cuyo Consejo de Ministros es, formalmente, una mera subcomisión del Consejo Privado de su Majestad, y cuyo deporte nacional (el cricket) consiste en partidos que duran cinco días (con descansos para tomar el té) y muchas veces acaban en empate.

La guía, según el propio autor, nace de una anglofilia serena y ponderada, inmune a la mala nota de lo anglófilo en España, y de un afecto por la cultura inglesa que ha quedado purificado de credulidades y entusiasmos acríticos.

Este libro, que desde la erudición no renuncia a la amenidad, pretende ser desde acompañante en un viaje hasta volumen de consulta en el fondo de la biblioteca.

De la galería de retratos a los ensayos parciales o el mero capricho estilístico, ha adoptado la forma concreta de una enciclopedia por permitir muy distintos tipos de aproximación, desde la lectura rigurosa hasta la lúdica y azarosa, sobre lo que se conoce o no se conoce.

Lleno de referencias cruzadas, que pueden leerse de modo autónomo, el libro, en el progreso en la lectura, revelará sus cientos de entradas como teselas de un mosaico más amplio, para así afirmar la congruencia y el sentido completo de una obra que busca aportar una cierta idea de lo inglés.

Por otro lado, la visita de Peyró a la ciudad de Soria se ha prolongado este lunes durante toda la jornada, ya que tiene previsto un segundo encuentro, en esta ocasión abierto al público en general.

En él, hablará sobre su obra en una charla bajo el título “Talento y emoción en la literatura de Ignacio Peyró".

Este acto se celebrará en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia de Soria, a partir de las 20,15 horas, y su presentación correrá a cargo del vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero