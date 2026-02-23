Lima Negra, de Javier Sola, presenta su primer álbum

Lunes, 23 Febrero 2026 17:00

El próximo 27 de febrero se publica Peligros, el álbum de debut de Lima Negra, un proyecto encabezado por Javier Sola, músico con raíces familiares en Vinuesa, y Juan Carlos Ruiz que se presenta como una de las propuestas emergentes más inquietas del momento.

Sola y Ruiz se conocieron en la escuela de música de su pueblo natal, Calahorra (La Rioja) y pronto la música los unió y empezaron a tocar juntos en bandas locales hasta que decidieron dar el salto y se mudaron a Londres para formar The Gulps, la banda de punk rock con la que trabajan bajo la dirección del legendario Alan McGee (Creation Records).

Ahora presentan Lima Negra: su nueva, emocionante y estimulante aventura.

Lima Negra es un nuevo grupo salido de la escena granadina y, aunque supuestamente sus registros parecen estar lejos de los artistas insignes de la ciudad, ellos son el resultado de su actual efervescencia creativa y social.

Peligros es el resultado de varias sesiones de grabación donde una banda de rock, insolente y con tendencia natural a meter la pata, ha intentado pasear sin perjuicios ni miedos por la canción urbana, la música latina y la experimentación en busca de la canción pop perfecta.

A pesar de la dificultad y el desmedido atrevimiento, lo consiguen con creces en gran parte de los dispares cortes de este trabajo.

Peligros es, además, su diario personal escrito sin censura y sin ninguna intención ni orden aparente, donde se enumeran una buena cantidad de errores vividos, estupideces y aeropuertos mal elegidos.

A lo largo de las diez canciones del disco, un torpe antihéroe romántico -nunca inocente- ama mal, quiere peor y es completamente incapaz de huir a tiempo o de reconducir los problemas antes de que estos exploten por los aires. Igual hay quién necesita que sucedan cosas para poder escribir la siguiente canción.

Aquí tienes el enlace de escucha al disco ‘Peligros’ de Lima Negra:

https://montgri.disco.ac/share-new/553459535?signature=qh4uDvkXG1_p3jQJvkTh--RGBtE%3A6c0jgcPc#/f/35873549/p/26652835

Videclips:

Pena y dolor: https://montgri.disco.ac/share-new/553459535?signature=qh4uDvkXG1_p3jQJvkTh--RGBtE%3A6c0jgcPc#/f/35873549/p/26652835

Día de muertos: https://www.youtube.com/watch?v=XFlzWMdVrdI