El escritor Ignacio Peyró visita el 23 de febrero el Campus Duques de Soria

Martes, 10 Febrero 2026 12:47

El periodista, escritor, director del Instituto Cervantes en Roma y Premio a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público de la Universidad de Valladolid, Ignacio Peiró, llevará a cabo, en Soria, dos importantes actos culturales.

En primer lugar se celebrará un encuentro con los alumnos del Campus en el que Peyró hablará de su libro "Pompa y Circunstancia. Diccionario sentimental de la cultura inglesa" y de su experiencia como director de las sedes del Instituto Cervantes en Londres y Roma.



Este encuentro tendrá lugar en el Salón de Grado del Campus Duques de Soria, a partir de las 13 horas del próximo 23 de febrero, y su presentación correrá a cargo de Miguel Ibáñez, decano de la Facultad de Traducción e Interpretación.



Además protagonizará un encuentro abierto al público de la ciudad, en el que el autor hablará de su obra bajo el título "Talento y emoción en la literatura de Ignacio Peyró".



Este segundo encuentro tendrá lugar en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia de Soria a partir de las 20:15 hpras. del mismo día 23 de febrero, y su presentación correrá a cargo de José Luis Ruiz Zapatero, Vicerrector del Campus de Soria.

La visita del escritor estaba prevista inicialmente para el pasado 10 de noviembre pero tuvo que ser suspendida, según informó el Gabinete de Comunicación de la UVa debido a la cancelación del vuelo en el que el autor debía viajar de San Juan de Puerto Rico a Madrid.