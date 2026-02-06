La presencia de alergias en Soria, similar al del resto de España

Viernes, 06 Febrero 2026 14:27

El alergólogo Jonatan Vicente Serrano ha ofrecido una visión conjunta sobre la alergia, de una manera sencilla y práctica, para entenderla mejor, en una charla ofrecida ayer jueves en el Hospital de Santa Bárbara.

Ha explicado que “la alergia es un error de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunitario, que responde ante una partícula o molécula que no es patógena ni nociva que entra en el cuerpo, que puede llegar por el entorno ambiental o por el consumo de alimentos o de medicamentos. La alergia es una reacción individual bastante común, que se manifiesta con síntomas diversos, y que requiere un control médico y también un estudio para averiguar el origen de esa alergia".

En este sentido, el doctor Vicente, coordinador de las consultas de alergología del Hospital de Soria, ha destacado que el estudio hay que hacerlo cuando no haya síntomas ni el afectado está tomando algún tratamiento.

En este sentido ha aclarado que las causas -los alérgenos- pueden ser numerosas, variadas y complejas.

Ha estimado que los riesgos o posibilidades de alergias en Soria es similar a las demás provincias de la Comunidad y de España, con características parecidas, es decir, la de territorios con mucho bosque y vegetación, resaltando el polen de las cupresáceas (sabina) como algo más específico de Soria.

“Y si en nuestra provincia el polen abunda más, en otras zonas de España hay más presencia de ácaros. La alergia está en todo el país, en el interior y en la costa”, ha indicado Jonatan Vicente.

La conferencia, con el título ‘Alergología: de la rinoconjuntivitis a la anafilaxia’, ha sido organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), dentro de su programa de divulgación de ciertos temas sanitarios, y estaba dirigida al personal de Primaria y Especialización de la Gerencia sanitaria de Soria.