Soria busca a su nuevo millonario

Lunes, 26 Enero 2026 14:07

Soria sigue buscando este lunes quien es el nuevo millonario que tiene la provincia, tras el sorteo de la Bonoloto del pasado sábado.

El único acertante de primera categoría de la Bonoloto validó su boleto en la Administración número 5 de Soria, en la calle Estudios, y le han correspondido 7.278.727 euros, a lo que habrá que descontar lo que se quedé Hacienda.

En cualquier caso, supone el mayor premio en la historia de la lotería en Soria y provincia, según le ha confirmado el delegado de Juegos y Apuestas del Estado en la provincia a la lotera que regenta la administración soriana.

Los premios de lotería no pagan impuestos si son menores de 40.000 euros. Si supera esta cifra, Hacienda le resta un 20 por ciento al premio.

La privacidad y anonimato van de la mano con el agraciado, según ha resaltado la lotera a este medio, ya que Loterías y Apuestas del Estado no facilita los datos.

Hay abonados de bonoloto de todas las semanas, pero lo más probable es que el agraciado haya depositado su boleto por máquina, según la lotera, por la numeración elegida en la combinación.

El agraciado tendrá hasta el 24 de abril para cobrar el premio.

Cuando sale un premio mayor de 2.000 euros no se puede abonar en la administración de loterías y el agraciado tiene que ir directamente a una entidad bancaria (BBVA o La Caixa).

“Si tiene dos dedos de frente se va al BBVA de Algeciras a cobrarlo”, ha recomendado un jugador a las puertas de la administración que ha repartido el premio. Soria es pequeña y corre todo de boca en boca, sea o no, a veces, cierto.

Lo cierto es que por la administración de loterías no había pasado el agraciado a media mañana de este lunes.

A la lotera le llamó en la misma noche del sábado el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Soria para darle la buena noticia.

“Un señor que tiene otra administración de loterías en Soria estaba viendo el sorteo y se enteró que había caído en Soria. Mandó un mensaje al grupo de wasap de loteros que tenemos, aunque a mí me llamó antes el delegado para decirme que habíamos dado el premio más grande en la lotería en Soria”, ha recordado.

Es el tercer premio más grande de Bonoloto que se ha dado en España en toda la historia del sorteo, tras uno de 10 millones en Lorca (Murcia) y otro de 7,8 millones en Alcira (Valencia).

La administración ya sabía lo que era repartir la fortuna. Repartió un premio de Primitiva, de 3.280.000 euros, se repartió en 2003. En el sorteo de Navidad de 1997, el número 17.033, dejó en Soria más de 3.000 millones de pesetas, de la mano de participaciones repartidas por el Frente Rojillo.