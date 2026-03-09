Soria ¡Ya! hace balance de su actividad parlamentaria y de olvidos de PP, PSOE y Vox

Lunes, 09 Marzo 2026 13:06

Soria ¡Ya! ha presentado este lunes la revista Numantrina, su histórica publicación con la que la formación quiere acercar a los ciudadanos de la provincia el trabajo realizado en las Cortes de Castilla y León durante la legislatura y en donde retrata la falta de implicación de PP, PSOE y Vox a sus propuestas.

La revista, que ya se ha distribuido mediante buzoneo en los domicilios de la provincia, recoge la actividad parlamentaria desarrollada por los procuradores de Soria ¡Ya! y expone también las propuestas planteadas para la provincia que no han salido adelante por el rechazo de PP y Vox o por la falta de apoyo del PSOE en cuestiones que afectaban al Gobierno de España, principalmente.

Durante la rueda de prensa, los representantes de la plataforma han explicado que el objetivo de la publicación es responder a una pregunta habitual entre los vecinos de la provincia: "qué habéis hecho en las Cortes".

Con esta revista, Soria ¡Ya! ha querido ofrecer un resumen claro del trabajo realizado desde su llegada al parlamento autonómico y mostrar cómo los problemas de los sorianos han estado presentes en el debate político de Castilla y León.

Según ha explicado Ángel Ceña, la actividad parlamentaria desarrollada en estos años ha sido intensa.

Soria ¡Ya! ha presentado cerca de 200 proposiciones no de ley, de las cuales 127 han sido defendidas en las Cortes.

De ellas, 59 han sido aprobadas, lo que supone aproximadamente un 46 % de las iniciativas debatidas.

En muchos de los casos que no han salido adelante, las propuestas han sido rechazadas por el voto contrario del Partido Popular y Vox, que han sostenido el gobierno autonómico de Mañueco.

Ceña también ha destacado su trabajo legislativo mediante 985 enmiendas presentadas a proposiciones y proyectos de ley, así como su labor de control al Ejecutivo autonómico.

En este sentido, los procuradores de Soria ¡Ya! han formulado 27 preguntas orales al presidente de la Junta y 81 preguntas a distintos consejeros, con el objetivo de exigir explicaciones sobre asuntos que afectan directamente a la provincia de Soria.

La revista también refleja el trabajo desarrollado fuera del parlamento autonómico.

Según ha explicado la formación, la actividad parlamentaria ha estado basada en una labor constante de escucha y contacto con la sociedad soriana.

En este tiempo, Soria ¡Ya! ha mantenido más de 200 reuniones con colectivos, asociaciones y entidades de la provincia, además de encuentros con representantes municipales y ciudadanos que han trasladado sus demandas.

Desde Soria ¡Ya! han subrayado que todas esas aportaciones han servido para trasladar a las Cortes los problemas y necesidades de la provincia. «Los problemas de los sorianos han estado durante estos cuatro años en Valladolid, en el pleno y en las comisiones», han señalado durante la presentación.

La revista Numantrina pretende servir como balance de la legislatura y como herramienta de transparencia para que los sorianos conozcan qué propuestas se han defendido en su nombre y qué iniciativas han quedado bloqueadas.

Para la formación, el documento evidencia tanto el trabajo desarrollado por sus procuradores como las dificultades que han encontrado muchas de sus propuestas para salir adelante en el parlamento autonómico.