CSIF pide matriculación en centros públicos por ser garantía de educación de calidad

Lunes, 09 Marzo 2026 13:50

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado, un curso más, una nueva campaña de apoyo a la matriculación en los centros públicos, destacando que “son un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria, en todos los territorios de la Comunidad”.

ha asegurado, además, que “son una garantía de continuidad y de futuro para este servicio esencial para la sociedad que es la educación”.

El sindicato independiente ha señalado que los estándares de calidad de los centros públicos han quedado demostrados en todos los informes internacionales y pruebas de acceso a la Universidad, pese a que sobre ellos recae casi todo el esfuerzo de sacar adelante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Una circunstancia “que no impide que sea el mejor lugar para garantizar el éxito educativo, gracias a la labor de toda la comunidad escolar y, especialmente, de un profesorado vocacional y comprometido”.

Se pone en valor que los centros públicos son garantía de que la formación de los estudiantes “se hará bajo las premisas de la libertad y la neutralidad ideológica, para construir una ciudadanía crítica y competente, desde el fomento de los valores democráticos, de participación, solidaridad e interculturalidad”.

Otro punto a su favor, dice CSIF, es que los colegios públicos permiten conciliar mejor y más fácilmente la vida familiar gracias a los variados servicios que ofrecen, como comedor escolar, programas madrugadores o transporte escolar, entre otros, añade CSIF.

Precisamente, ha asegurado que “la educación pública es la que mejor se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes, ofreciendo la más extensa y variada red de oferta educativa, con toda clase de enseñanzas y programas educativos.

CSIF ha resaltado que la red de los centros de la educación pública es la que garantiza el derecho universal a la educación; y una prueba de ello es que es la única presente en el extenso territorio de la Comunidad, especialmente en el ámbito rural, y la que contribuye a paliar las desigualdades sociales y territoriales en estos espacios tan castigados por la despoblación.

Por todos estos motivos, CSIF ha exigido a la Administración educativa de Castilla y León que fomente la matriculación en la red de centros educativos públicos, “ya que cuenta con los mejores profesionales que han sido seleccionados después de unas duras pruebas de admisión”. Al mismo tiempo, critica que el periodo de matriculación coincida, en buena medida, con el periodo vacacional de Semana Santa.

Calendario

El proceso de presentación de solicitudes para el curso 2026/2027 empieza el 17 de marzo de 2026 e irá hasta el 8 de abril.

Posteriormente, los centros docentes publicarán el 12 de mayo la puntuación del baremo provisional, estableciendo un plazo a las familias para las reclamaciones del 15 al 21, mientras que el sorteo será el 29 de mayo.

Finalmente, el último paso del proceso ordinario será el 24 de junio, cuando se hagan públicos los listados de adjudicación de plazas.

La matriculación tendrá lugar del 24 al 30 de junio, ambos inclusive, para la escolarización en Educación Infantil y Educación Primaria, y para Educación Secundaria el proceso se alarga hasta el 10 de julio.

El proceso extraordinario de admisión se iniciará el 13 de julio y terminará el 8 de agosto. Por último, el 4 de septiembre se publicarán los listados de adjudicación de las plazas escolares extraordinarias.