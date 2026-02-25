Podemos apuesta por renovación "integral" del hospital Virgen del Mirón

Miércoles, 25 Febrero 2026 08:05

Podemos Soria ha incluido en su programa electoral para las autonómicas del próximo 15 de marzo una renovación “integral” del hospital Virgen del Mirón, de Soria.

La formación morada pretende con esta renovación dotar al hospital de más servicios y unidades especializadas en patologías como recuperaciones postquirúrgicas, larga estancia, traumatológicas o de salud mental sin que desaparezcan las unidades actuales, como han explicado Podemos en un comunicado.

“Sabemos que el Mirón necesita una reforma integral del propio hospital para adaptarlo a los avances médicos y terapéuticos actuales, pero también necesita profesionales de la radiología, los análisis clínicos o la fisioterapia que permitan que este hospital tenga futuro y de servicio a las personas de Soria, tal y como piden dsde el Colegio de Médicos”, ha manifestado el cabeza de lista Mario Calonge.

“No es normal que haya que estar moviendo a pacientes de un hospital a otro para una radiografía o un TAC por falta de radiólogos o muestras por falta de servicio de Análisis Cínicos. Tenemos que dotar al hospital de recursos y personal para que el sistema sea más eficiente, pero sobre todo mejor para las y los pacientes sorianos” ha resaltado.

Por las características del centro hospitalario, han estimado que es adecuado para albergar ciertas patologías.

“Sus habitaciones amplias y los pasillos laterales lo hacen perfecto para recuperaciones traumatológicas, posquirúrgicas y/o de larga estancia, incluso se podría operar en el propio hospital, siempre tenemos que mirar lo mejor para quien sufre la patología”, ha reasltado.

También Podemos quiere que sea un hospital de referencia sobre Salud Mental, ya que consideran que su tranquilidad y menor ajetreo es muy útil para el tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Podemos en Soria ha reiterado en su comunicado que defiende la sanidad pública frente a quienes la privatizan.

“Hay cuatro razones para que el PP esté derivando pacientes a la sanidad privada: la infraestructura y personal de la sanidad pública en Soria es insuficiente para la demanda por lo que hay que mejorarla y ampliarla; su afán privatizador frente a la gestión pública; oscuros y putrefactos motivos ya vistos en otras comunidades autónomas o, quizá, todas a la vez. El PP debe contestar cuáles son sus razones.”, han apuntado.

Respecto a las mesas convocadas o reclamadas sobre el futuro del Mirón son rotundos: “Nos parece estremecedor que unos pocos negocien en una mesa opaca los derechos que nos pertenecen a todos como sorianos y sorianas, otros acepten ese reparto nada transparente de migajas y se erijan como portavoces de todas las personas de una provincia desde un solo ayuntamiento”.