Duruelo de la Sierra lanza concurso para mejor directo de bandas tributo

Miércoles, 25 Febrero 2026 08:25

Las bandas tributo siguen ganando en popularidad, aunque no sea un fenómeno musical de ayer. Las bandas tributo tendrán oportunidad de demostrar su mejor directo en un concurso lanzado por el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.

El I concurso de bandas tributo busca el mejor directo de España y para ello la corporación durolense ha abierto ya el plazo de inscripción para que las bandas emergentes rindan homenaje a grandes artistas.

La gran final está prevista para el 19 de julio, en plenas fiestas de Santa Marina.



La banda musical ganadora se llevará 6.000 euros de premio.

Además cada banda finalista recibirá una ayuda de 600 euros para gastos.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 15 de marzo.



Para participar, hay que remitir la documentación (incluyendo *enlaces a 2 vídeos de la banda musical) a la siguiente dirección de correo electrónico:



duruelodelasierra010@gmail.com



CONSULTA LAS BASES AQUÍ: https://duruelodelasierra.sedelectronica.es/.../a2638271.../

Un poco de historia

Las bandas tributo han ganado una gran popularidad tanto entre los amantes de la música como entre aquellos que buscan una experiencia nostálgica en vivo.

En las décadas de 1960 y 1970, algunas bandas comenzaron a imitar a artistas populares de la época, pero no fue hasta la década de 1980 cuando el concepto de «banda tributo» realmente comenzó a tomar forma.

Uno de los primeros ejemplos de una banda tributo reconocida es «The Bootleg Beatles«, fundada en 1980. Esta banda británica se formó para emular a The Beatles, recreando no solo su sonido, sino también su apariencia y estilo de actuación.

Este tipo de bandas comenzaron a proliferar, especialmente en los circuitos de bares y clubes, donde los fanáticos podían experimentar la música de sus ídolos, incluso si esos artistas ya no estaban disponibles para actuar en vivo.

La idea de reproducir un concierto lo más fielmente posible se convirtió en un atractivo fuerte, especialmente para aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de ver a los artistas originales en concierto.

A medida que el fenómeno de las bandas tributo creció, también lo hizo su sofisticación. Lo que comenzó como un simple homenaje a los artistas originales se transformó en un esfuerzo por recrear la experiencia completa de un concierto, hasta el más mínimo detalle. L

as bandas tributo no solo imitaban la música, sino que también se preocupaban por la autenticidad en el vestuario, los instrumentos y hasta los gestos y la puesta en escena.

Este nivel de detalle hizo que las bandas tributo se convirtieran en un fenómeno cultural en sí mismo, atrayendo tanto a fanáticos de la música como a un público más amplio que buscaba una experiencia en vivo de alta calidad.

Con el tiempo, estas bandas comenzaron a llenar salas de conciertos, teatros y grandes eventos, demostrando que no eran simplemente un sustituto de los artistas originales, sino una forma de entretenimiento legítima y respetada.