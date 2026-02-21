MartÍn y Raúl dan vida a La Barrosa, en Abejar, la tradición carnavalesca más antigua de Soria

Sábado, 21 Febrero 2026 16:03

Los jóvenes Martín Navas y Raúl de Marco han recorrido este sábado las casas abiertas de Abejar en la que es la fiesta más antigua de esta localidad pinariega y la que le da identidad, conocida por la Barrosa.

El recorrido ha llevado a los barroseros, que así se les conoce y que eran hasta la supresión del servicio militar los mozos que entraban en quintas, por esta localidad que abre paso a la comarca de Pinares y que también refleja el fenómeno de la despoblación, que asola a buena parte de la provincia. De medio millar de vecinos hace cuatro décadas, hoy apenas quedan un centenar que duermen en invierno en sus casas, aunque el empadronamiento refleje el doble de moradores.

Los dos barroseros, de 18 años, han reconocido que cumplen con orgullo con una tradición que conocen desde pequeños, porque en su familia también han ejercido como protagonistas de la fiesta por excelencia de Abejar tíos y primos y padre y abuelo.

“Estamos esperando desde pequeños a que llegue este día”, ha resaltado Martín.

Los dos conocen lo que significa llevar el traje de barroseros. Por lo que le han contado los mozos y por lo que han visto desde pequeños. “No sé lleva mal pero cansa”, ha reconocido uno de ellos ante el sinfín de ofrecimientos en forma de dulces y embutidos –moscateles aparte- que reciben en las casas que visitan.

“Es un orgullo ser barrosero porque es una tradición muy bonita, que no se ha perdido en la historia”, resalta Martín. “Es un orgullo y hasta que no lo vives no lo sabes con exactitud”, reafirma Raúl.

La despoblación obligó en 2019 a trasladar la fecha de celebración de la Barrosa, del tradicional martes de carnaval al sábado más próximo, para facilitar la participación de hijos del pueblo que emigraron a otras tierras para abrirse camino.

Los barroseros van desde primera hora de la mañana, para su cuestación, casa por casa de todos los vecinos.

Frente a los tradicionales obsequios de hace muchos años -huevos, chorizo, patatas, licores,...-, ahora los vecinos les entregan dinero, en una cuestación que se prolonga hasta bien entrada la tarde.

El son de los cencerros los lleva de un lugar a otro del pueblo, uno portando la Barrosa y el otro la cesta para la recogida de alimentos y la fusta, en una tarea que cambian frecuentemente los papeles.

El sonido es peculiar y viene determinado por el movimiento de brazos y hombros del barrosero, un movimiento continuo de avance y retroceso, lo que le obliga a caminar de un modo determinado y a un duro esfuerzo físico, lo que hace que la barrosa tampoco camine horizontal, sino como queriendo acometer, con la testuz baja y la cola elevada, lo que permite ver toda la espalda del Barrosero.

En torno a las nueve de la noche es el momento marcado para el final del ritual en el salón del Ayuntamiento, donde se da muerte a La Barrosa con unos disparos de fogueo lanzados al aire en la calle, momento en el que sus restos son portados por todos los jóvenes que la cogen para entrar nuevamente en el salón y dar otras tres vueltas, siempre ante la emoción y los aplausos emotivos de los vecinos.

Barrosa

La estructura de la barrosa, o fingida res vacuna, está construida por un armazón de madera de forma rectangular que sirve de soporte de una sábana blanca que lo cubre a modo de faldón, con los laterales engalanados con cintas de calores y en la parte trasera un apéndice a modo de rabo y ocultos media docena de cencerros.

El frontal lo preside un dibujo con tira negra del rostro del bóvido, que luce un vistoso cachirulo en la frente y le sobresalen unas astas auténticas injertadas.

Los barroseros tiene que ser jóvenes de Abejar o vinculados a este pueblo conocido por ser la puerta de la comarca soriana de Pinares, que se visten con trajes blancos, fajín rojo, sombrero parecido al cordobés (aunque más pequeño) y polainas de cuero.

Está escrito es que esta mascarada ha llamado en el tiempo la atención de antropólogos, arqueólogos e historiadores, entre ellos de Julio Caro Baroja quien relacionó la barrosa con otras vaquillas como las que se celebran en Atienza (Guadalajara), Rebollar (León), y Miraflores y Los Molinos(Madrid)

El Ayuntamiento de Abejar presentó en 1999 y 2003 la solicitud a la Junta de Castilla y León para que la Barrosa fuese reconocida como fiesta de interés turístico regional, una petición que fue reconocida finalmente en 2025.