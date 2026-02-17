Primeras jornadas de Caza y Pesca de la comarca Pinares Urbión en Salduero

Martes, 17 Febrero 2026 17:24

La comarca de Pinares continúa avanzando en su estrategia de divulgación de los usos tradicionales y sostenibles del monte con la celebración de las I Jornadas de Caza y Pesca de la comarca Pinares Urbión, que tendrán lugar del 6 al 8 de marzo en Salduero.



Tras el desarrollo en años anteriores de las jornadas micológicas, centradas en el aprovechamiento y la recolección de setas, Salduero da ahora el testigo a la actividad cinegética, otra de las prácticas históricas que forman parte de la identidad, la economía y la gestión medioambiental del territorio.

El objetivo es mostrar que el monte de Pinares es un espacio multifuncional donde conviven conservación, tradición, deporte y desarrollo rural.

Estas jornadas nacen con vocación divulgativa, educativa y participativa, acercando al público la realidad de la gestión cinegética, su relación con el equilibrio de los ecosistemas y su arraigo en la cultura local.

La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 19:00 horas con una charlasobre pesca impartida por Óscar Arratia, director y presentador del programa radiofónico Río de la Vida, quien abordará la conexión entre los aprovechamientos piscícolas y cinegéticos dentro del medio natural.

El sábado 7 de marzo, desde las 10:00 horas, se celebrará una jornada técnica con varias ponencias: una dedicada a la gestión y funcionamiento de la Reserva Regional de Caza de Urbión, impartida por Enrique Muñoz, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y otra centrada en la caza de la becada, a cargo de Miguel Ángel Alonso, de Iberalia.

La sesión matinal concluirá con una salida al monte para la búsqueda de rastros e identificación de huellas, permitiendo a los asistentes conocer de forma práctica la fauna del entorno.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, el programa continuará con una charla sobre la caza local impartida por Francisco Andrés, representante de los cazadores de Salduero, seguida de una ponencia sobre la pesca en el río Duero a cargo de la Asociación de Pesca Pinares.

La jornada concluirá con una clase de cocina demostrativa basada en productos de pesca, carne de caza y setas, destacando el valor gastronómico de los recursos del territorio natural de la comarca de Pinares.

Las jornadas finalizarán el domingo 8 de marzo con una charla sobre caza impartida por Carlos Sánchez, de la Fundación Artemisan, y una práctica de tiro con arco a las 11:00 horas como actividad participativa de clausura.

Todas las actividades, así como una exposición permanente de materiales y trofeos de caza, se desarrollarán en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Salduero.

Con esta iniciativa, la Asociación Pinares de Urbión continúa trabajando en la puesta en valor de los aprovechamientos del monte, micología, caza, pesca y turismo de naturaleza como elementos compatibles con la conservación y fundamentales para la dinamización económica de la comarca.

El encuentro pretende generar un espacio de conocimiento y convivencia que refuerce la relación entre población, territorio y gestión sostenible del medio natural.