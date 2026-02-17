Vuelve a Covaleda la Feria del Chorizo Artesanal, que llega a su undécima edición

Martes, 17 Febrero 2026 10:02

Covaleda acogerá los próximos 21 y 22 de marzo la XI Feria del Chorizo Artesanal, un evento ya consolidado en el calendario gastronómico y festivo de la provincia de Soria que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía tradicional: el chorizo artesanal.

La feria reunirá a productores, artesanos y profesionales del sector que ofrecerán degustaciones, venta directa y demostraciones, poniendo en valor la calidad y el saber hacer tradicional.

La XI edición de la feria nace con el objetivo de seguir impulsando el producto local, apoyar a los pequeños productores y dinamizar la economía y el turismo en la comarca de Pinares.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con actividades complementarias para todos los públicos, creando un ambiente festivo y familiar.

La Feria del Chorizo Artesanal se ha convertido en una cita imprescindible, atrayendo cada año a cientos de visitantes que encuentran en Covaleda una combinación perfecta de sabor, tradición y hospitalidad.

Desde la organización se ha invitado hoy a todos los sorianos y visitantes de otras provincias a acercarse a Covaleda para disfrutar de esta experiencia.