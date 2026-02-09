La Cuerda del Pozo comienza la semana al 88 por ciento de su capacidad

Lunes, 09 Febrero 2026 09:16

El embalse de la Cuerda del Pozo comienza la semana casi al 88 por ciento de su capacidad, tras las precipitaciones de los últimos días.

Actualmente contiene 218,191 hectómetros cúbicos de agua, el 87,71 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos, según los datos facilitados este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La semana pasada contenía 189,577 hectómetros cúbicos, el 76,20 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 168,161 hectómetros cúbicos de agua, el 67,60 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 45,00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 28,614 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 89,20 litros por metro cuadrado.