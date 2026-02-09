Serrano invita al PSOE a reflexionar por alimentar "cabreo" generalizado en España

Lunes, 09 Febrero 2026 11:19

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, ha animado al PSOE a realizar una reflexión, tras los resultados electorales en Aragón, por alimentar el “cabreo” generalizado en España.

“Los ciudadanos se han expresado y haciendo un análisis más personal, hay un hartazgo y cabreo, que ha recogido estos votos de muchos exvotantes del PSOE y que en su día votó a Podemos”, ha asegurado en alusión al crecimiento de Vox en Aragón.

En cuanto a replicar estos resultados en Castilla y León, Serrano ha señalado, a preguntas de los periodistas, que en Aragón el PSOE ha presentado a una ministra como candidata y se han dado estos resultados, “de los peores datos en Aragón”

En Castilla y León se elige otro formato, ha apuntado, con un alcalde que va a intentar salvar los muebles del PSOE, pero este partido, según Serrano, tendrá que realizar una reflexión sobre lo ocurrido, con un cabreo generalizado en España.

La ley electoral de Aragón es diferente a la de Castilla y León.

“Lo que tenemos que hacer en política es trasmitir nuestras preocupaciones y proyectos y, en el día a día, trabajar. Me niego a creer que unas elecciones se ganan en quince días de campaña”, ha resaltado.

Serrano ha asegurado que las campañas sirven para hacer balance de la gestión y dar a conocer los proyectos futuros, y suponen una evaluación de lo realizado.

En este sentido ha apuntado que Castilla y León puede vender gestión de esta última legislatura.

El presidente del PP ha apuntado que en política no es lo mismo gobernar que estar en la oposición, donde cabe todo.

“No es lo mismo predicar que dar trigo”, ha recalcado

Además ha resaltado que el voto de centro derecha impide cualquier combinación del centro izquierda en Aragón y Extremadura.

Serrano ha apuntado que la obligación de todos que se han presentado a unas elecciones es conformar un gobierno, como pasara en Castilla y León.