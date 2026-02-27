Apertura de exposición fotográfica de la Semana Santa de Soria

La Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria promueve esta primera quincena de marzo una nueva edición de la exposición de fotografía "Memorial Valentin Guisande".

La inauguración oficial será el próximo 1 de marzo, a las 12:30 horas, en el centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria.

La muestra estará abierta desde este día hasta el próximo 12 de marzo, en horario de apertura al público de este espacio de exposiciones.

La exposición está compuestas por imágenes de Semana Santa captadas por Mario Tejedor, Eugenio Gutiérrez, Gonzalo Monteseguro, Viksar Fotografía y María Ferrer.