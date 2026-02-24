Soria ¡Ya! propone alternativa para participar en debates electorales televisivos

Martes, 24 Febrero 2026 12:24

Soria ¡Ya! ha censurado la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que participen en los debates electorales televisados. Y le ha propuesto una alternativa para que la voz de los sorianos se escuche.

El candidato número uno de Soria ¡YA! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha comparecido este martes a las puertas de los juzgados de Soria para valorar la resolución de la Junta Electoral Central que rechaza las alegaciones presentadas junto a Unión del Pueblo Leonés (UPL) para participar en los debates electorales previstos el 5 de marzo en RTVE y el 10 de marzo en RTVCYL.

Ceña ha calificado la exclusión como «una decisión poco democrática que limita la pluralidad» y ha subrayado que «no es un castigo a un partido, es un nuevo maltrato a Soria».

Aunque ha señalado que Soria ¡YA! respeta la resolución, ha dejado claro que no la comparte y que seguirá defendiendo su derecho a estar presente en igualdad de condiciones.

El candidato sorianista también ha lamentado que tanto el PP como Vox hayan presentado alegaciones para impedir la participación de Soria ¡YA! y UPL en estos debates televisivos.

A su juicio, esta actitud refleja un rechazo a la pluralidad política, una preocupante falta de talante democrático y una voluntad clara de impedir que sorianos y leoneses tengan voz propia en debates clave para el futuro de la comunidad. «¿De qué tienen miedo?», se ha preguntado.

En el escrito presentado ante la Junta Electoral, ambas formaciones han recordado bque constituyeron conforme al Reglamento de las Cortes el Grupo Parlamentario UPL–Soria ¡YA!, integrado por seis procuradores y reconocido reglamentariamente desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, han señalado que el artículo 31 bis de la Ley 3/1987, Electoral de Castilla y León, vincula la celebración de debates a la existencia de grupo parlamentario propio, circunstancia que ha concurrido durante estos cuatro años.

La Junta Electoral Central, en su acuerdo de 23 de febrero, ha considerado que la participación de dos candidatos distintos podría generar una sobrerrepresentación del grupo.

Sin embargo, Ceña ha explicado que no se pretendía duplicar la presencia, sino garantizar que el grupo parlamentario estuviera representado con un único interviniente por debate.

En coherencia con los argumentos de la propia Junta, Soria ¡YA! y UPL han propuesto que, en los debates previstos, UPL participe en uno y Soria ¡YA! en el otro.

El candidato de Soria ¡YA! ha insistido en que la exclusión «reduce la pluralidad y deja fuera a una fuerza que representa directamente a una provincia» y ha advertido de que «si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate».

«Somos el único partido estrictamente provincial que puede trasladar con claridad los problemas, necesidades y reivindicaciones propias de Soria. Excluirnos es

invisibilizar a la provincia», ha afirmado.

Ceña también ha señalado que «se intenta silenciar a una voz crítica y nacida de la ciudadanía». Ha recordado que Soria ¡YA! surge de la sociedad civil y cuestiona el

reparto tradicional de poder en Castilla y León.

«Cuando a las fuerzas nuevas se les ponen obstáculos para participar en igualdad de condiciones, el mensaje es que solo pueden hablar los de siempre, y eso es profundamente antidemocrático», ha añadido.

Finalmente, Ceña ha reiterado que el objetivo de Soria ¡YA! es claro: «que Soria tenga voz y protagonismo».

«Nuestro compromiso no es con una sigla, sino con que la realidad de Soria se escuche y forme parte de la conversación pública en igualdad de condiciones», ha concluido.