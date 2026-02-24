Castilla Termal Hoteles factura 42 millones en 2025

Martes, 24 Febrero 2026 13:05

Castilla Termal Hoteles, con uno de sus establecimientos enclavado en El Burgo de Osma, ha culminado 2025 con una facturación superior a los 42 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento del 11 por ciento respecto a 2024 y un crecimiento cercano al 40 por ciento frente a 2023 según ha resaltado la propia empresa en un comunicado.

Este avance se enmarca en un plan estratégico que proyecta alcanzar los 100 millones de ingresos en un horizonte de cinco años, con una cartera prevista de nuevos hoteles y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

La solidez del modelo se confirma con su EBITDA, cercano a los 11 millones de euros, un 21 por ciento más que en 2024.

Evidencia una mejora relevante en la eficiencia de la gestión desde los 6,5 millones en 2023.

Este crecimiento económico tiene un reflejo directo en el territorio y en las personas.

El grupo supera los 500 profesionales y refuerza su papel como empleador estable en entornos rurales, apoyado en programas de formación continua y en iniciativas que facilitan el acceso a la vivienda para sus equipos. La compañía mantiene, además, una fuerte vocación de impacto social positivo en las comunidades en las que opera.​

De cara a 2026, Castilla Termal continuará impulsando su plan de inversión y expansión.

El grupo prevé destinar más de 4 millones de euros a la modernización de todos sus hoteles, con especial foco en Castilla Termal Solares, y avanzar en nuevas incorporaciones a la cadena que refuerzan su apuesta por la rehabilitación de patrimonio histórico.

Entre ellas, proyectos tan singulares como Castilla Termal Palacio de Avellaneda, cuya apertura en Peñaranda del Duero, en Burgos, está prevista este año, y que ha supuesto una inversión de 20 millones de euros; o el desarrollo de un nuevo modelo de alojamiento de alto confort en la naturaleza con un enfoque experiencial, creativo y nutricional.

Sobre esta base, el grupo refuerza su posicionamiento con una apuesta avanzada por la nutrición aplicada a la longevidad, el descanso y el cuidado personal, integrando conocimiento termal, criterios científicos y una gastronomía basada en producto de la tierra y trazabilidad controlada.

“El verdadero lujo del futuro será vivir más y mejor, por eso llevamos años innovando y desarrollando un modelo de negocio diferenciador basado en la autenticidad en destinos rurales, la calidad de los productos y con el foco siempre puesto en el bienestar de las personas”, ha resaltado Roberto García, presidente de Castilla Termal.