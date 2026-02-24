TRYCSA rehabilitará las fuentes romanas de Medinaceli

Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA), con sede en Valladolid, será la empresa que rehabilitará las fuentes romanas de la villa de Medinaceli.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de formalización del contrato de obras para la rehabilitación de las fuentes romanas de la villa de Medinaceli, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Medinaceli Patrimonio Natural” y vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU.

El contrato corresponde a la ejecución de las obras de acondicionamiento exterior y puesta en valor de la Fuente de la Canal y la de Pozo Pinilla, junto con sus entornos.

El objetivo del proyecto es recuperar estos espacios patrimoniales y subrayar el valor del agua como elemento esencial en la creación y desarrollo de las comunidades, además de mejorar las condiciones ambientales del entorno con plantación de arbolado para generar sombra en los meses de más calor.

La formalización se ha realizado por un importe total de 212.550 euros.

La empresa adjudicataria es Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA), con sede en Valladolid.

El anuncio recoge que el contrato quedó formalizado el 20 de febrero y que su entrada en vigor se produjo el 21 de febrero.

La actuación se enmarca en el PSTD “Medinaceli Patrimonio Natural”, que cuenta con una concesión económica de 1.500.000 euros para el municipio.

Este plan se orienta a la recuperación y valorización del patrimonio histórico y natural de Medinaceli, con el fin de mejorar su competitividad turística y proteger su entorno cultural y ambiental.

El documento técnico facilitado para esta contratación detalla que el plan se estructura en cuatro líneas de trabajo: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad. En ese marco, la intervención en las fuentes romanas suma conservación patrimonial, mejora del espacio público y adaptación a condiciones climáticas más exigentes en el periodo estival.

El Ayuntamiento de Medinaceli justificó esta contratación como una actuación única, sin división en lotes, por razones técnicas y de coordinación de prestaciones, además de por las limitaciones de medios personales de la administración local para una gestión separada de trabajos y responsabilidades.