Francisco Esteban, de Laina, presenta la mejor trufa en feria de Medinaceli

Sábado, 21 Febrero 2026 13:39

Medinaceli ha acogido este sábado una nueva edición de TRUFAX, con el objetivo de consolidar este evento como punto de encuentro del sector trufero provincial y nacional.

En el marco de la feria se ha celebrado el Concurso a la Mejor Trufa del Mundo, que ha reunido a 36 participantes y puesto en valor la excelencia del producto soriano.

El primer premio ha sido para Francisco Esteban, de Laina, que ha participado por primera vez en un evento de estas características.

El segundo puesto ha recaído en Alfonso Fresneda, de Soria capital, y el tercero en Mario Martínez, de Torlengua.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano ha participado en la inauguración de esta nueva edición de TRUFAX, subrayando el compromiso institucional con el sector trufero, en el que la institución provincial ha invertido más de un millón de euros en los últimos años para posicionar la trufa soriana como producto de referencia.

Serrano ha destacado durante su intervención la consolidación de TRUFAX recordando que esta feria no es una iniciativa puntual, sino una apuesta a largo plazo por el desarrollo rural.

TRUFAX se celebró por última vez en 2020 en El Burgo de Osma y la pandemia obligó a detener aquel primer impulso, “el año pasado tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con esta feria tras un tiempo en pausa. Y hoy no solo la retomamos, hoy la consolidamos. Hay proyectos que no nacen para ser un evento puntual, sino para convertirse en parte de la identidad de esta provincia”.

El presidente de la Diputación ha subrayado que recuperar una feria como esta no es solo organizar actividades, sino creer en lo que representa.

“TRUFAX representa un producto único, una forma de vida ligada a la tierra y una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos”, ha recalcado.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del sector durante años, destacando que detrás de cada trufa hay agricultores que apostaron por un cultivo innovador, empresarios que transforman y comercializan el producto, jóvenes que encuentran oportunidades en el medio rural y restauradores que han convertido la trufa de Soria en bandera gastronómica.

Durante su intervención, el alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel, ha destacado el crecimiento progresivo del evento y del sector en la zona.

“Este año, después de un inicio un tanto titubeante el año pasado, como son todos los inicios, esperamos que TRUFAX Medinaceli 2026 nos vaya consolidando poco a poco y vayamos entrando en el tema micológico de la trufa. Cada vez hay más plantaciones en esta zona y, por lo que dicen los expertos, esta zona de altura es muy buena para la trufa negra, para el diamante negro de la provincia”.

El alcalde ha recordado que en el entorno existen alrededor de 180 hectáreas de plantaciones de trufa, lo que convierte a Medinaceli en un enclave estratégico.

“Creemos que es la puerta de entrada por el sur y la forma más fácil de comercializar con la zona de Madrid. Estamos en la zona de la provincia más cercana a la capital”.

Sobre la calidad del producto, “la altura y el clima tienen mucho que ver. La producción de trufa en Soria, en España, debe ser la segunda después de Teruel y a nivel europeo es una producción muy grande”.

Felicitaciones

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas ha felicitado al Ayuntamiento y a la Diputación por seguir impulsando este evento y ha defendido el liderazgo de Soria en el sector.

“Cuando hablamos de que Soria está en la liga de primera división de la trufa, no lo decimos por un deseo, sino por una realidad”, ha manifestado.

Ha destacado que el 5 por ciento del consumo mundial de trufa procede de Soria, lo que sitúa a la provincia en una posición estratégica dentro de un sector en el que España es la primera potencia mundial.

“Es un producto que no se deslocaliza, que lo tenemos en nuestra tierra, en nuestros montes. Genera impacto económico, empleo, exportaciones y también turismo”, ha reiterado.

TRUFAX, que se recuperó el pasado año tras el parón provocado por la pandemia, continúa así su consolidación como herramienta de desarrollo rural, integrando cultura, patrimonio, innovación en truficultura y promoción turística.

Con 36 participantes empresarios que este año han presentado sus productos, la feria avanza paso a paso para situarse como referente nacional e internacional del sector trufero.