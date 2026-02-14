Medinaceli licita rehabilitación de antiguo albergue para centro de interpretación

Sábado, 14 Febrero 2026 08:25

El antiguo albergue de Medinaceli inicia su fase material de ejecución para la recuperación de este edificio con valor histórico, tras publicar la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato de obras. El uso futuro será como centro de interpretación y oficina de turismo.

El nuevo equipamiento ofrecerá información turística, apoyará la lectura patrimonial del municipio y contribuirá a ordenar la experiencia de visita en uno de los enclaves con mayor interés histórico de la provincia de Soria.

La presentación de ofertas se tendrá que realizar por vía electrónica y el plazo finaliza el 5 de marzo a las 23:59 horas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 365.966 euros y se refiere a una actuación en el término municipal de Medinaceli.

El objeto contractual incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico y contempla la incorporación del sistema previsto para la mejora de la eficiencia energética del inmueble.

La intervención forma parte de una estrategia pública de mejora del patrimonio turístico y de modernización de servicios de acogida de visitantes.

El calendario de ejecución previsto en la licitación asigna cinco meses para completar la obra, con fecha de inicio contractual el 9 de marzo de 2026.

Esta planificación sitúa la intervención en una ventana temporal ajustada, con el objetivo de disponer de un equipamiento turístico renovado en el menor plazo posible dentro de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en los pliegos.

La actuación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Medinaceli Patrimonio Natural”, con financiación vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a los fondos Next Generation EU.

En la ficha de licitación consta su adscripción al programa C14.T01.P07.S07.S11, dentro del marco de financiación europea y estatal para proyectos de sostenibilidad turística en destinos de interior.

Este proyecto da continuidad a fases previas ya formalizadas en el mismo PSTD.

En noviembre de 2025, la Plataforma de Contratación recogió la adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la dirección facultativa de la obra, por 19.965 euros. Esa fase técnica permitió disponer de la base documental necesaria para la salida a licitación de la obra ahora publicada.

El PSTD “Medinaceli Patrimonio Natural” cuenta con una dotación total de 1.500.000 euros y se articula en cuatro ejes: transformación verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, transformación digital y competitividad.

Entre sus actuaciones figuran la rehabilitación de las fuentes romanas, la iluminación eficiente para conservación patrimonial, soluciones tecnológicas de visita inmersiva y la adecuación del antiguo albergue como nuevo recurso de interpretación y atención turística.