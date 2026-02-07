Arcos de Jalón publica su programa para carnaval 2026

Arcos de Jalón ha publicado su programa para el Carnaval 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero.

La programación se abrirá el sábado 14 de febrero, en el que será su día grande del Carnaval, con el Vermut de Carnaval, a partir de las 12:30 horas, organizado por la Asociación Juvenil Interpeñas ADJ.

Vecinos y visitantes podrán lucir sus disfraces en un pasacalles con charanga y recorrido por los bares de la localidad.

Por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará la pasarela de disfraces y baile infantil, que tendrá lugar en la Pista.

Y por la noche será el momento de la Gran Noche de Carnaval, a partir de las 23:00 horas, con sesión musical a cargo de DJ Chechu y la entrega de premios en el Casino.

A partir de las 00:30 horas, la fiesta se trasladará nuevamente a la Pista, donde DJ Gonxo será el encargado de animar el baile de Carnaval hasta la madrugada.

Los actos continuarán el martes 17 de febrero, coincidiendo con el Martes de Carnaval, con la celebración de uno de los eventos más tradicionales del calendario festivo.

A las 18:30 horas tendrá lugar la quema y entierro de la sardina, con salida desde el Espacio Cultural y recorrido hasta el Parque de la Estación.

La programación concluirá a las 19:15 horas con una gran chocolatada en el Casino.

El Carnaval de Arcos de Jalón está organizado por el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, con la colaboración de la Asociación Interpeñas ADJ, La Pista, El Casino y la Asociación de la Siega a la Siembra.