Soria ¡Ya! presenta su renovada candidatura a la autonómicas, "pensada para ganar"

Sábado, 07 Febrero 2026 14:42

Soria ¡Ya! ha presentado este sábado a los integrantes de su candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, en una rueda de prensa encabezada por Juan Antonio Palomar. Inmaculada Ramos será la número 2 en la candidatura de los sorianistas.

Durante el acto ante los medios, Palomar ha señalado que la candidatura presentada es "una lista pensada para ganar" y ha agradecido a sus integrantes «ser tan valientes y elegir el camino más complicado, el de mojarse por Soria dando la cara".

Una lista, según ha resaltado, con muchas caras nuevas, "gente con ganas de cambiar la situación de Soria y que vienen para respaldar la experiencia de estos cuatro años en las Cortes", ha señalado.

El procurador ha explicado que se trata de una lista formada por ciudadanos y ciudadanas de la provincia que han decidido dar un paso adelante para respaldar la experiencia de los últimos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

En ese sentido, Palomar ha subrayado que «no venimos de la política, somos gente de a pie de calle con nuestros trabajos y nuestra vida, como la de cualquier vecino de la provincia».

Palomar ha remarcado que todos los integrantes de la candidatura comparten un mismo sentimiento de rebeldía e inconformismo y la voluntad de defender el futuro de la provincia desde las instituciones.

"Queremos luchar para que los sorianos tengamos futuro en nuestra tierra y que no sean otros los que decidían por nosotros desde despachos de Madrid y de Valladolid", ha afirmado.

Durante la presentación también se ha insistido en que los miembros de la lista conocen Soria porque la viven y la sienten, y en que la decisión de dar este paso responde a la convicción de que "quedarse al margen ya no vale" y de que "si los propios sorianos no defendemos Soria desde dentro de las instituciones nadie lo va a hacer".

Renovación

La candidatura estará encabezada por Ángel Ceña, procurador en las Cortes desde 2022. Le acompaña como número dos Inmaculada Ramos Liso, empresaria del sector del transporte en la provincia y vinculada desde hace más de veinte años a la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO).

Como en las elecciones de 2022, Juan Antonio Palomar volverá a ocupar el tercer puesto de la lista. Completan la candidatura Jaione Ovejero Muñoz, emprendedora en Soria con vínculos familiares en Atauta y Tera, como número cuatro. Joel Martínez Moreno, vecino de El Burgo de Osma e integrante de Soria ¡YA! desde el llamamiento de “Los Goyos”, desarrolla su trayectoria en el ámbito educativo y deportivo, es el quinto candidato.

La lista se completa con Concepción Álvarez Sacristán, maestra de Educación Infantil natural de Quintanas de Gormaz; Fernando del Amo Gallego, único residente permanente en Benamira; y Sandra León Jiménez, empresaria hostelera nacida en Soria, con vínculos familiares en Valverde de los Ajos.

Por su parte, Ángel Ceña ha señalado que «la lista que presenta Soria ¡Ya! para ir a las Cortes de Castilla y León mezcla continuidad y experiencia en el trabajo desarrollado estos cuatro años con aporte nuevo y frescura. Gente que conoce los problemas de Soria, que no viene de las juventudes de ningún partido".

Soria ¡YA! ha subrayado que la presencia de una voz soriana fuerte en las Cortes es imprescindible para que los problemas de la provincia estén donde se toman las decisiones.

Una voz útil, sin tutelas ni directrices externas, que responda únicamente ante los sorianos y ponga por delante los intereses de Soria frente a cualquier lógica partidista.

Ese es el objetivo con el que la candidatura afronta las elecciones del 15 de marzo: seguir siendo una herramienta eficaz al servicio de la provincia y de quienes viven en ella.

DOSSIER DE CANDIDATOS

1. Ángel Ceña Tutor

Funcionario de la Junta de Castilla y León durante más de tres décadas, Ángel Ceña ha desarrollado su vida personal y profesional en Soria, donde nació y reside. Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid, dio el paso a la política tras participar en la movilización de la España Vaciada de 2019. Desde 2022 es procurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz del grupo UPL–Soria ¡YA!, combinando su experiencia en la administración autonómica con la actividad parlamentaria.

2. María Inmaculada Ramos Liso

Vinculada desde hace más de veinte años al sector del transporte en la provincia como empresaria, María Inmaculada Ramos ha desarrollado su trayectoria profesional y asociativa en Soria. Ha estado implicada en la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO) y ha asumido responsabilidades de representación más allá del ámbito provincial, como la presidencia de la Federación Interregional de Asociaciones del Transporte (FITRANS) y su participación en el Comité Nacional de Transportes. Vive y trabaja en Soria, donde ha mantenido siempre su actividad profesional.

3. Juan Antonio Palomar Sicilia

Natural de Matute de Almazán, Juan Antonio Palomar trabaja como técnico de emergencias sanitarias en el Sacyl en la provincia de Soria. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la atención sanitaria y las emergencias. En 2022 dio el salto a la política autonómica como procurador en las Cortes de Castilla y León y en 2023 asumió la presidencia de Soria ¡YA!, compaginando su actividad sanitaria con la representación institucional.

4. Jaione Ovejero Muñoz

Emprendedora residente en Soria, Jaione Ovejero dirige su propio negocio tras una trayectoria vinculada al sector turístico, la empresa privada y la administración. Mantiene vínculos familiares con Atauta y Tera, lo que ha marcado una relación constante con distintos puntos de la provincia. Soriana que regresó a la provincia para desarrollar su vida profesional y familiar.

5. Joel Martínez Moreno

Vecino de El Burgo de Osma, Joel Martínez ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito educativo y deportivo en la provincia de Soria. Su trabajo con jóvenes y con entidades deportivas locales ha estado ligado al entorno comarcal y a la actividad cotidiana en la zona. Su vida personal y laboral se mantiene vinculada a El Burgo de Osma y su entorno.

6. María Concepción Álvarez Sacristán

Natural de Quintanas de Gormaz, Conchi Álvarez es maestra de Educación Infantil. Tras iniciar su vida laboral fuera de la provincia, regresó para desarrollar su trayectoria familiar y profesional en Soria. A lo largo de los años ha trabajado en distintos ámbitos, entre ellos educación, banca y servicios.

7. Fernando del Amo Gallego

Fernando del Amo reside en Benamira, donde es el único vecino que vive de manera permanente en la localidad. Trabaja como oficial de primera en conservación de carreteras y compagina su actividad laboral con su faceta como cómico. Su vida diaria se desarrolla en este entorno rural de la provincia de Soria, desde donde mantiene una relación directa con la realidad de los pequeños núcleos de población.

8. Sandra León Jiménez

Nacida y residente en Soria, Sandra León desarrolla su actividad profesional en el ámbito empresarial y administrativo. Es empresaria de hostelería. Mantiene vínculos familiares con Valverde de los Ajos y una relación constante con la provincia, donde ha desarrollado su vida personal y profesional.