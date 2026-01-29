Las diez reivindicaciones de las OPAS para salvar al campo soriano

Jueves, 29 Enero 2026 16:18

Los agricultores y ganaderos de Soria, convocados por ASAJA, UPA y COAG, han solicitado la final de la manifestación diez reivindicaciones para dar viabilidad a sus explotaciones.

En una jornada reivindicativa marcada por la lluvia y con casi 400 profesionales en las calles, los representantes de las organizaciones profesionales han leído una tabla reivindicativa en la plaza Mariano Granados, al término de la manifestación.

En este sentido han señalado que el sector agrario se encuentra amenazado por la proliferación de acuerdos de libre comercio que favorecen las importaciones de productos agrarios por debajo de los costes de producción en España (como moneda de cambio de otros intereses) y sin cumplir las normativas de la UE.

“Esto provoca un impacto grave en los agricultores europeos y españoles con pérdida de ingresos y de miles de explotaciones familiares anuales”, han denunciado.

Además han apuntado que los agricultores y sus organizaciones profesionales, y el conjunto de la sociedad, tiene muchos retos encima de la mesa: el relevo generacional, la adaptación y mitigación del cambio climático, lograr unos ingresos justos a los agricultores que garanticen suficientes alimentos para toda la población, etc.

“Pero la situación del sector agrario sigue teniendo una situación de fondo preocupante: los ingresos no son suficientes, los costes de producción son muy altos, la pérdida de agricultores y ganaderos es constante, la incorporación de jóvenes no es suficiente”, han resaltado.

Ante esta situación las organizaciones profesionales agrarías han planteado una tabla reivindicativa, con diez reclamaciones.

Tabla de reivindicaciones

1- Medidas para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas: incremento de precios y bajada de costes, especialmente los fertilizantes.

2. Freno a los acuerdos comerciales deslealescon países sin estándares equivalentes, lo implica falta de reciprocidad y competencia desleal (Mercosur, Marruecos…). En concreto, medidas de salvaguarda y controles en frontera que frenen importaciones que hayan empleado sustancias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad y control.

3. Una PAC fuerte con dotación presupuestaria suficienteque no recorte los fondos actuales.

4. Mantenimiento de los dos pilares de la PAC(pagos directos y desarrollo rural) con presupuestos diferenciados.

5. Simplificación Normativa .Exigir una verdadera simplificación de las normas burocráticas que asfixian al sector agrícola y dificultan su viabilidad económica.

6. Equilibrio entre exigencias ambientales y financiaciónpara hacerlas viables.

7. Garantías reales para el relevo generacional,con ayudas específicas a jóvenes agricultores

8. Medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas.

9. Mayor control de la fauna silvestre para frenar los daños, principalmente al sector ganadero (bajas y enfermedades en la cabaña)

10. No prohibiciones en la cosecha, ni criminalización del sector. Somos profesionales y tenemos derecho a recoger el fruto de nuestro trabajo.